Nike lâche Karim Benzema à la dernière minute: son passé jugé incompatible avec les valeurs de la marque

Karim Benzema devait participer jeudi à Londres à un tournage publicitaire pour Nike. Tout était prévu, mais l’équipementier américain a finalement annulé l’opération mercredi soir, à quelques heures seulement du rendez-vous. Le projet était lié à une collaboration entre Nike et la marque britannique de streetwear Corteiz.

La décision arrive à un moment particulier pour l’équipementier américain dans le football. Quelques jours plus tôt, Kylian Mbappé avait quitté Nike pour rejoindre la marque suisse On⁠, mettant fin à une collaboration entamée lorsqu’il était encore adolescent.

Nike annule tout quelques heures avant le tournage

Karim Benzema, 38 ans, devait se rendre à Londres pour apparaître dans une campagne organisée autour de Corteiz. Le projet était suffisamment avancé pour que sa participation soit programmée et que le tournage soit organisé.

Nike a finalement stoppé l’opération à la dernière minute. Après un nouvel examen du profil de l’ancien attaquant du Real Madrid, certains éléments de son passé auraient été jugés incompatibles avec les valeurs que la marque souhaitait associer à cette campagne.

Nike a reconnu que les discussions étaient allées très loin avant cette annulation. L’équipementier a précisé : « Ce projet ne reflète pas une relation plus large entre l’athlète et Nike. Nous regrettons que les discussions soient allées aussi loin. »

Le passé judiciaire de Karim Benzema revient au premier plan

Nike n’a pas publiquement détaillé les éléments précis qui ont conduit à l’annulation du tournage. Le passé judiciaire de Karim Benzema est toutefois de nouveau évoqué autour de cette décision.

En novembre 2021, l’ancien international français avait été reconnu coupable de complicité de tentative de chantage dans l’affaire dite de la sextape de Mathieu Valbuena. Le tribunal correctionnel de Versailles l’avait condamné à un an de prison avec sursis et 75 000€ d’amende.

Karim Benzema avait ensuite renoncé à faire appel de cette condamnation.

Cette affaire avait également marqué son parcours avec l’équipe de France. Écarté des Bleus pendant plusieurs années, l’attaquant avait finalement été rappelé par Didier Deschamps en 2021, avant d’annoncer la fin de sa carrière internationale après la Coupe du monde 2022.

Une longue histoire avec Adidas désormais terminée

Par ailleurs. Karim Benzema n’est plus lié à Adidas, son équipementier historique. Le Français avait porté Nike au début de sa carrière professionnelle à Lyon avant de rejoindre Adidas en 2007. Il était ensuite resté associé pendant près de 20 ans à la marque allemande, qui l’avait notamment accompagné lors de son sacre au Ballon d’Or en 2022.

La fin de cette collaboration ouvrait donc la possibilité d’un rapprochement avec un nouvel équipementier. Le tournage avec Nike pouvait apparaître comme une première étape, même si la marque américaine assure aujourd’hui qu’aucun partenariat global avec Benzema n’était prévu.

Nike vient également de perdre Kylian Mbappé

L’affaire tombe quelques jours seulement après un autre changement important pour Nike. Kylian Mbappé a quitté l’équipementier américain pour rejoindre On⁠, une marque suisse jusque-là surtout connue dans le running et le tennis.

L’histoire est d’autant plus symbolique que le fondateur de On, Olivier Bernhard, avait lui-même travaillé avec Nike avant de lancer sa propre entreprise. Seize ans après le lancement de sa marque, il est parvenu à attirer Kylian Mbappé⁠.

Pour Karim Benzema, le tournage londonien n’aura finalement jamais lieu. Nike a préféré abandonner le projet à quelques heures de sa réalisation, alors que les préparatifs étaient déjà très avancés.