«Ce n’est pas votre marionnette!»: la fille de Robin Williams explose contre les vidéos IA qui font parler son père

Zelda Williams s'indigne contre l'utilisation abusive de l'image et de la voix de son père, Robin Williams, par des vidéos générées par intelligence artificielle. Elle dénonce des contenus qui lui attribuent des propos jamais prononcés, affirmant que son père ne doit pas être traité comme une marionnette, et appelle à un respect de son héritage.

Zelda Williams en a assez de voir le visage et la voix de son père utilisés par l’intelligence artificielle. La fille de Robin Williams a vivement réagi après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo générée par IA, présentée par certains internautes comme un prétendu enregistrement privé de l’acteur disparu. Le faux document lui fait notamment tenir des propos liés à des théories complotistes.

Pour la réalisatrice de Lisa Frankenstein, la manipulation est évidente. Elle dénonce une nouvelle utilisation du visage et de la voix de son père, mort en août 2014 à l’âge de 63 ans, alors que les outils permettant de fabriquer des deepfakes de personnalités sont devenus largement accessibles. Un phénomène qui nourrit depuis plusieurs années les inquiétudes liées aux vidéos et aux voix falsifiées par intelligence artificielle.

Une fausse vidéo qui fait parler Robin Williams

Zelda Williams explique avoir découvert une vidéo supposément privée dans laquelle Robin Williams évoquerait des théories du complot. Elle affirme qu’il s’agit sans ambiguïté d’un contenu généré artificiellement : « Cette prétendue “vidéo privée” de papa qu’on m’a montrée, dans laquelle il parle de théories du complot, est clairement générée par IA, et ce n’est même pas une IA particulièrement convaincante. »

La voix utilisée lui paraît tout aussi grossièrement imitée. « Quiconque prétend être un fan et croit cette vidéo a manifestement regardé ses films avec le son coupé, parce que cette voix est robotique et horrible. » La fille de l’acteur vise également directement ceux qui fabriquent ces contenus et utilisent l’image d’une personnalité décédée pour lui faire tenir des propos qu’elle n’a jamais prononcés : « Un humain a demandé à un robot de créer ça. À cette personne, je dis : laissez-le en dehors de vos délires et laissez-le reposer en paix. »

« Ce n’est pas parce qu’il est mort qu’il est votre marionnette »

Zelda Williams reproche aux auteurs de ces vidéos de se servir de la célébrité de Robin Williams afin de donner davantage de poids à leurs propres messages. Elle refuse que son père soit transformé en porte-parole artificiel de discours qu’il n’a jamais tenus : « Si vous ne pouvez pas défendre votre point de vue sans faire parler un mort pour le rendre plus convaincant, alors dites-moi : qui manipule le public à travers les médias maintenant ? » Elle conclut son message par une mise au point particulièrement ferme : « Ce n’est pas parce qu’il est parti qu’il est désormais votre marionnette. Ayez un peu honte. »

Le scandale relance la question de l’utilisation de l’identité des artistes après leur mort. Le développement de l’intelligence artificielle permet désormais de reproduire avec un réalisme croissant l’apparence, la voix ou les expressions d’une personnalité. Cate Blanchett avait notamment soutenu un dispositif destiné à mieux contrôler l’utilisation du visage, de la voix et du nom des citoyens par les systèmes d’intelligence artificielle.

Zelda Williams avait déjà demandé l’arrêt de ces vidéos

Ce nouveau coup de colère n’est pas le premier de Zelda Williams contre les reproductions artificielles de son père. En octobre 2025, elle avait déjà demandé aux internautes de cesser de lui envoyer des vidéos de Robin Williams fabriquées à l’aide de l’intelligence artificielle : « S’il vous plaît, arrêtez simplement de m’envoyer des vidéos IA de papa. Arrêtez de croire que j’ai envie de les voir ou que je vais comprendre. Ce n’est pas le cas et ça ne le sera pas. »

Elle demandait également que ces contenus cessent d’être produits et partagés. Pour elle, reproduire artificiellement Robin Williams ne constitue pas un hommage et revient à utiliser son identité sans son consentement.

Cette multiplication des créations synthétiques accompagne une évolution rapide du secteur du divertissement, dans lequel apparaissent désormais des artistes entièrement générés par intelligence artificielle.

Les enfants de Robin Williams reprennent la main sur son image

Zak, Zelda et Cody Williams, les trois enfants de l’acteur, ont également repris la main sur le compte Instagram officiel de leur père. L’objectif est notamment de proposer aux admirateurs de Robin Williams de véritables images, vidéos et souvenirs de l’acteur, à une époque où les contenus générés artificiellement deviennent de plus en plus difficiles à distinguer au premier regard.

Zelda Williams avait déjà dénoncé l’utilisation abusive de la voix et de l’apparence de son père par des outils d’intelligence artificielle. La circulation de faux contenus mettant en scène des célébrités mortes ou vivantes constitue désormais un problème auquel les grandes plateformes tentent également de répondre. Meta a notamment engagé plusieurs procédures contre des réseaux accusés d’utiliser des deepfakes de célébrités dans des contenus frauduleux.

Robin Williams avait encadré l’utilisation de son image après sa mort

Robin Williams avait lui-même pris des dispositions concernant l’exploitation commerciale de son identité après son décès. Les droits portant notamment sur son nom, sa signature, sa photographie et son apparence ont fait l’objet de restrictions destinées à empêcher certaines utilisations commerciales pendant 25 ans après sa mort.

Cette période court jusqu’en 2039. Les dispositions avaient été pensées bien avant l’explosion actuelle de l’intelligence artificielle générative et des outils capables de recréer presque instantanément le visage ou la voix d’une personne disparue.

Douze ans après la mort de la star de Madame Doubtfire, Jumanji, Le Cercle des poètes disparus et Will Hunting, Zelda Williams continue donc de demander que l’image de son père soit respectée. Pour elle, sa disparition ne donne à personne le droit d’utiliser une intelligence artificielle pour lui faire prononcer des paroles qu’il n’a jamais dites.