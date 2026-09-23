Harvey Weinstein fixé sur sa peine ce mercredi: le procureur réclame 20 ans de prison

Harvey Weinstein doit connaître ce mercredi sa nouvelle peine à New York. Reconnu coupable en juin 2025 d’agression sexuelle sur l’ancienne assistante de production Miriam Haley, l’ex-producteur tout-puissant de Hollywood risque jusqu’à 25 ans de prison. Le procureur de Manhattan réclame 20 ans derrière les barreaux.

À 74 ans, Harvey Weinstein reste incarcéré après plus de huit années de procédures judiciaires. Sa première condamnation à 23 ans de prison avait été annulée en 2024, obligeant la justice new-yorkaise à organiser un nouveau procès pour viol et agression sexuelle.

Le procureur réclame 20 ans de prison

La peine attendue ce mercredi concerne l’agression sexuelle de Miriam Haley, également connue sous le nom de Mimi Haleyi. L’ancienne assistante de production accuse Harvey Weinstein de lui avoir imposé un acte sexuel dans son appartement de Manhattan en 2006.

En juin 2025, au terme de plusieurs semaines de procès, les jurés ont reconnu l’ancien producteur coupable pour les faits concernant Miriam Haley. Il encourt pour cette condamnation une peine pouvant aller jusqu’à 25 ans d’emprisonnement.

Le parquet de Manhattan a demandé au juge de prononcer 20 ans de prison. Harvey Weinstein continue pour sa part de nier avoir commis une agression sexuelle et soutient que ses relations étaient consenties.

Une première condamnation à 23 ans annulée

Harvey Weinstein avait déjà été condamné en mars 2020 à 23 ans de prison à New York. Cette peine concernait notamment l’agression sexuelle de Miriam Haley ainsi qu’une accusation de viol portée par Jessica Mann.

Mais en avril 2024, la plus haute juridiction de l’État de New York a annulé cette condamnation. Les juges avaient estimé que des erreurs commises lors du premier procès avaient porté atteinte aux droits de la défense, notamment en permettant à plusieurs femmes de témoigner sur des faits qui ne faisaient pas directement partie des accusations jugées.

Cette décision spectaculaire n’avait pas permis à Harvey Weinstein de retrouver la liberté. L’ancien producteur restait détenu en raison de sa condamnation prononcée dans une autre affaire en Californie. La justice avait alors décidé qu’il serait entièrement rejugé à New York.

Un nouveau procès en 2025

Le nouveau procès de Harvey Weinstein s’est ouvert au printemps 2025 à Manhattan. Très diminué physiquement, l’ancien producteur comparaissait en fauteuil roulant. Ses avocats avaient notamment demandé son hospitalisation pendant son procès en raison de son état de santé.

Trois accusations distinctes étaient alors examinées. Les jurés ont finalement reconnu Harvey Weinstein coupable de l’agression sexuelle de Miriam Haley. Ils l’ont en revanche acquitté concernant les accusations formulées par Kaja Sokola, mannequin polonaise qui l’accusait également d’agression sexuelle. Concernant Jessica Mann, qui accuse Weinstein de l’avoir violée dans une chambre d’hôtel de Manhattan en 2013, les jurés n’étaient pas parvenus à rendre un verdict unanime.

L’accusation de viol de Jessica Mann finalement abandonnée

Le dossier Jessica Mann a continué de poursuivre Harvey Weinstein après son procès de 2025. Mais après plusieurs procédures et l’impossibilité d’obtenir un verdict définitif, les procureurs de Manhattan ont finalement décidé en juin 2026 de ne pas organiser un nouveau procès.

Jessica Mann avait indiqué qu’elle ne souhaitait plus témoigner une nouvelle fois après avoir déjà raconté les faits qu’elle dénonce devant plusieurs jurys. Harvey Weinstein a ainsi échappé à un quatrième procès pour viol, laissant la condamnation concernant Miriam Haley au cœur de son dossier judiciaire new-yorkais.

Déjà condamné à 16 ans de prison en Californie

Même si sa condamnation new-yorkaise de 2020 avait été annulée, Harvey Weinstein restait également sous le coup d’une lourde peine prononcée à Los Angeles.

En 2022, un jury californien l’avait reconnu coupable de viol, de pénétration sexuelle forcée et de copulation orale forcée concernant une femme qui avait témoigné anonymement durant le procès. En février 2023, l’ancien producteur avait été condamné à 16 ans de prison.nCette condamnation explique notamment pourquoi Harvey Weinstein était resté détenu après l’annulation de sa première condamnation à New York.

Plus de 80 femmes ont accusé Harvey Weinstein

La chute de Harvey Weinstein débute en 2017 lorsque les premières accusations publiques visant celui qui était alors l’un des hommes les plus puissants de Hollywood sont révélées. Au total, plus de 80 femmes l’ont accusé de harcèlement sexuel, d’agressions sexuelles ou de viols. Plusieurs actrices mondialement connues ont publiquement témoigné contre lui ou raconté des comportements qu’elles lui reprochaient.

L’affaire Weinstein est devenue l’un des éléments déclencheurs du mouvement mondial #MeToo et a entraîné la disparition brutale du producteur des cercles de pouvoir de Hollywood. Près de 9 ans après les premières accusations, Harvey Weinstein retourne donc devant la justice ce mercredi à New York pour une étape décisive de son interminable parcours judiciaire. Le parquet réclame 20 ans de prison pour l’agression sexuelle de Miriam Haley. Le juge peut aller jusqu’à 25 ans.