Les influenceuses Océane El Himer et Léa Mary placées en garde à vue à Dubaï pour détention et consommation de stupéfiants

Océane El Himer et Léa Mary, influenceuses françaises, sont en garde à vue à Dubaï pour détention et consommation de stupéfiants, dans un pays où la législation est sévère. Des rumeurs évoquent la découverte de cocaïne et d'ecstasy, mais ces faits restent à confirmer. Les suites judiciaires seront déterminantes pour leur avenir.

Les influenceuses françaises Océane El Himer et Léa Mary ont été placées en garde à vue ce mardi à Dubaï pour détention et consommation de produits stupéfiants. L’affaire est particulièrement sérieuse aux Émirats arabes unis, où la législation antidrogue est particulièrement stricte.

Océane El Himer et Léa Mary interpellées à Dubaï

Les deux influenceuses ont été placées en garde à vue pour « détention et consommation de produit stupéfiant ».

Océane El Himer s’est fait connaître du grand public à travers plusieurs émissions de téléréalité avant de développer une importante communauté sur les réseaux sociaux. Sa carrière et son exposition médiatique ont régulièrement alimenté l’actualité des personnalités de téléréalité⁠.

Léa Mary a suivi un parcours similaire, avec une notoriété construite grâce aux émissions de téléréalité puis aux réseaux sociaux, où elle partage une partie de sa vie quotidienne avec ses abonnés.

Cocaïne et ecstasy : des informations restent à confirmer

Des informations diffusées parallèlement à l’annonce de leur garde à vue évoquent une interpellation qui aurait eu lieu vers 5 heures du matin. Le blogueur Aqababe affirme que 20 grammes de cocaïne ainsi que de l’ecstasy auraient été découverts, et cite également la présence d’un troisième influenceur, Amirrlife.

Ces éléments précis concernant les substances et les quantités doivent toutefois encore être confirmés par les autorités émiriennes.

Pour Océane El Himer et Léa Mary, l’information actuellement établie concerne leur placement en garde à vue pour « détention et consommation de produit stupéfiant ». À ce stade, aucune condamnation n’a été prononcée.

Les questions liées à la drogue dans l’univers de la téléréalité ont déjà provoqué plusieurs polémiques. Bastos avait notamment accusé certaines émissions de téléréalité d’être marquées par une importante consommation de stupéfiants⁠.

Des peines particulièrement sévères aux Émirats arabes unis

La législation des Émirats arabes unis réprime sévèrement la détention et la consommation de stupéfiants. Les voyageurs sont notamment avertis que la présence de substances interdites peut entraîner une arrestation et des poursuites judiciaires.

La situation peut donc devenir très sérieuse pour les deux influenceuses françaises si les faits qui leur sont reprochés sont confirmés.

Les autorités locales devront désormais déterminer précisément les circonstances de l’interpellation, les substances éventuellement saisies et leur quantité, ainsi que la responsabilité de chacune des personnes concernées.

Les suites judiciaires désormais attendues

Le placement en garde à vue ouvre désormais une phase judiciaire qui doit permettre de préciser les faits reprochés aux deux Françaises.

Dubaï accueille depuis plusieurs années de nombreux influenceurs francophones, dont certains ont choisi de s’y installer durablement. La vie de ces personnalités aux Émirats arabes unis est régulièrement au cœur de l’actualité, notamment lorsque des influenceurs installés à Dubaï sont accusés de dramatiser certaines situations pour alimenter leurs réseaux sociaux⁠.

Pour Océane El Himer et Léa Mary, les prochaines heures doivent permettre d’en savoir davantage sur les circonstances exactes de leur garde à vue et sur les éventuelles poursuites engagées à leur encontre. À ce stade, elles restent présumées innocentes des faits qui pourraient leur être reprochés.