Tombe d’Alain Delon ouverte au public: Anthony Delon répond à Alain-Fabien et assure que «c’est la loi»

Un mois après la volonté d’Alain-Fabien Delon d’ouvrir au public la sépulture de leur père, Anthony Delon clarifie que des aménagements sont nécessaires et que cela est régi par la loi. Les relations entre les frères demeurent tendues tandis que l’avenir de Douchy reste incertain et sujet à discussions.

Un mois après les déclarations d’Alain-Fabien Delon sur son souhait de rendre accessible au public la sépulture de son père à Douchy, Anthony Delon prend à son tour la parole. Invité de Sonia Mabrouk sur BFMTV, le fils aîné d’Alain Delon affirme que des aménagements devront être réalisés autour de la tombe de l’acteur et assure que la question est déjà réglée par la loi.

Alain Delon est mort le 18 août 2024 à l’âge de 88 ans. Conformément à son souhait, il repose dans une chapelle située sur son domaine de Douchy, dans le Loiret, où il avait également fait enterrer plusieurs de ses chiens. Deux ans après sa disparition, l’avenir de cette sépulture devient un nouveau sujet autour du patrimoine laissé par l’acteur, alors que ses trois enfants restent profondément divisés.

Alain-Fabien Delon veut permettre aux admirateurs de venir se recueillir

En août, Alain-Fabien Delon explique dans Paris Match vouloir ouvrir la chapelle au public. Le fils cadet de l’acteur estime que son père risque progressivement de tomber dans l’oubli et souhaite permettre à ses admirateurs, qui continuent de déposer fleurs et messages devant les grilles du domaine, de venir directement se recueillir sur sa tombe.

« Je veux ouvrir cette chapelle au public », affirme-t-il. Il assure également que l’accès avait été anticipé lors de la construction du lieu et explique vouloir dire aux admirateurs de son père : « Venez vous recueillir ! »

Alain-Fabien reconnaît toutefois qu’une organisation doit être trouvée avec Anthony et Anouchka Delon, notamment concernant les jours d’ouverture de la chapelle. Les relations entre les trois enfants restent particulièrement tendues, sur fond de désaccords concernant la succession et le testament d’Alain Delon. Alain-Fabien a également engagé ces derniers mois plusieurs démarches concernant l’héritage de son père, avant de suspendre sa demande d’annulation du testament devant la justice française.

Anthony Delon : « Il n’y a pas de sujet »

Interrogé sur BFMTV sur cette volonté d’ouvrir la sépulture au public, Anthony Delon refuse cependant de présenter le projet comme une initiative nouvelle de son frère.

« La tombe de mon père, il n’y a pas de sujet. Cela veut dire que personne n’en a jamais discuté. Tout ça, ce sont des effets de manche », affirme-t-il.

Pour Anthony Delon, la présence de la tombe sur une propriété privée implique nécessairement de prévoir un accès. « C’est la loi, vous êtes obligés d’avoir un chemin qui mène à ce lieu. On le sait depuis le jour où il est parti et peut-être même avant », poursuit-il.

Le fils aîné d’Alain Delon affirme donc que des travaux devront être réalisés à Douchy si la dépouille de son père reste dans la chapelle : « S’il reste là-bas, il faudra faire des aménagements. Il n’est pas question de faire autrement. »

Anthony Delon assure que son père ne souhaitait pas voir « des foules » à Douchy

Anthony Delon apporte toutefois une nuance importante sur les dernières volontés de son père. Selon lui, Alain Delon voulait être enterré à Douchy, mais n’avait jamais demandé que le domaine devienne un lieu où des centaines d’admirateurs pourraient défiler devant sa tombe.

« Sa demande à lui était d’être enterré à Douchy. Il n’a pas demandé à ce qu’il y ait des foules de gens qui viennent le voir là-bas », affirme Anthony Delon, avant d’ajouter : « On le fera parce que c’est la loi et qu’on va respecter la loi. »

Cette déclaration rappelle qu’Anthony Delon avait lui-même évoqué l’idée de transformer un jour Douchy en un lieu consacré à la mémoire de son père, sur le modèle de maisons devenues accessibles aux admirateurs de grandes personnalités. Il avait notamment évoqué la possibilité de faire vivre le domaine comme un lieu de mémoire dédié à Alain Delon.

Ce que dit réellement la loi sur une tombe située dans une propriété privée

Le cadre juridique est toutefois plus précis que ne le laisse entendre la formulation d’Anthony Delon. Lorsqu’une personne est inhumée sur une propriété privée, le terrain est grevé d’une servitude perpétuelle permettant aux proches du défunt d’accéder à la sépulture pour se recueillir. Cette obligation continue même en cas de vente de la propriété.

La réglementation garantit donc un droit d’accès aux proches et aux héritiers. En revanche, les textes ne prévoient pas une obligation générale d’ouvrir une sépulture privée à l’ensemble du public. L’éventuelle venue des admirateurs d’Alain Delon à Douchy nécessiterait donc une organisation distincte, avec des modalités d’accès, de sécurité et d’accueil qui restent à définir.

Pour l’heure, aucune date d’ouverture de la chapelle au public n’est annoncée.

Les relations restent rompues entre Anthony et Alain-Fabien

La question de Douchy reste également indissociable des relations entre les enfants Delon. Anthony confirme sur BFMTV qu’il échange avec sa sœur Anouchka mais laisse entendre que le dialogue reste coupé avec Alain-Fabien.

À la question de savoir si les trois enfants pourraient un jour se retrouver ensemble à Douchy, il répond : « Écoutez, je n’en sais rien. Je ne sais pas si on sera un jour à Douchy réunis. Moi, je parle à ma sœur. »

Anthony Delon assure pour sa part ne plus vouloir poursuivre la guerre familiale. « Mon combat s’est arrêté le jour où mon père est parti, à Douchy parce que c’est là qu’il voulait partir. Regardez, il y est enterré. À partir de là, j’ai rangé la hache de guerre. Si d’autres la ressortent, c’est leur problème. »

Les tensions entre les trois héritiers ont pourtant déjà donné lieu à plusieurs procédures, dont la condamnation d’Anthony et Alain-Fabien Delon dans l’affaire de l’enregistrement privé d’Anouchka Delon.

Deux ans après la disparition d’Alain Delon, la question de la conservation de Douchy et de l’accès à sa tombe reste donc ouverte. Anthony et Alain-Fabien se rejoignent sur un point : la sépulture de leur père devrait pouvoir rester accessible. Mais l’étendue exacte de cette ouverture, notamment au grand public, doit encore être déterminée.