Converse retire une publicité après une polémique sur une référence supposée au Ku Klux Klan

Converse a retiré une publicité controversée après des accusations d'associations avec le Ku Klux Klan. La marque a réagi face à des critiques sur des éléments visuels jugés offensants, en s'excusant publiquement et en supprimant le visuel. Cet incident souligne l'impact des réseaux sociaux sur l'image des marques.

Converse a retiré une campagne publicitaire après une vague de critiques sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ont estimé que certains éléments visuels pouvaient évoquer l’imagerie du Ku Klux Klan, l’organisation suprémaciste blanche américaine. Face à la polémique, la marque de chaussures a présenté ses excuses et supprimé le visuel concerné.

Les critiques se sont concentrées sur la composition de l’image. Des utilisateurs ont notamment interprété l’éclairage projeté sur une jupe comme la forme d’une cagoule blanche pointue, rappelant celles historiquement associées au Ku Klux Klan. Le bras tenant une paire de baskets a également été rapproché, par certains internautes, de la représentation des jambes d’une personne pendue, en référence aux lynchages racistes perpétrés aux États-Unis.

Une interprétation visuelle qui déclenche une crise d’image

Rien n’indique, dans les éléments rendus publics, que Converse ait volontairement cherché à faire référence à cette iconographie. La polémique illustre toutefois la manière dont une campagne peut rapidement être réinterprétée sur les réseaux sociaux, où chaque détail graphique est susceptible d’être isolé et commenté. Pour une marque internationale, une telle controverse pose immédiatement un problème de réputation, indépendamment de l’intention initiale des créateurs du visuel.

En retirant rapidement la publicité et en présentant ses excuses, Converse a choisi de désamorcer la controverse plutôt que de défendre la campagne. Cet épisode rappelle la vigilance accrue qui entoure désormais la création publicitaire, particulièrement lorsqu’un visuel peut être associé à des symboles historiques violents ou racistes. Dans ce type de crise, la réaction de la marque devient presque aussi observée que la publicité elle-même.