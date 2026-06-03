Enregistrement privé: Anouchka Delon obtient une petite condamnation de ses frères Anthony et Alain-Fabien

Anthony Delon et Alain-Fabien Delon ont été condamnés, ce mercredi, par le tribunal correctionnel de Paris, dans l’affaire de l’enregistrement privé diffusé sur Instagram et visant leur sœur Anouchka Delon. Les deux fils d’Alain Delon écopent chacun d’une amende de 1 000 euros avec sursis pour avoir enregistré ou publié une conversation privée entre Anouchka Delon et leur père.

5 000 euros à verser à Anouchka Delon

La justice a également condamné les deux frères à verser des dommages et intérêts à leur sœur. Anthony Delon devra lui verser 2 000 euros. Alain-Fabien Delon devra lui verser 3 000 euros. Au total, Anouchka Delon obtient donc 5 000 euros au titre du préjudice reconnu par le tribunal.

L’enregistrement devra être supprimé

Anthony Delon doit aussi retirer, dans un délai de quinze jours, l’enregistrement publié sur son compte Instagram. L’audio avait été capté par Alain-Fabien Delon à l’insu d’Anouchka, le 5 janvier 2024, dans la propriété familiale de Douchy, dans le Loiret.

Une conversation privée avec Alain Delon

Au cœur du dossier : un échange entre Anouchka Delon et son père Alain Delon, alors que les tensions familiales autour de l’état de santé de l’acteur étaient déjà très fortes. Dans cette conversation, Anouchka Delon évoquait les accusations dont elle faisait l’objet et les rumeurs entourant la situation de son père. Alain Delon est mort le 18 août 2024, à l’âge de 88 ans.

Anouchka réclamait beaucoup plus

Dans sa plainte, Anouchka Delon réclamait 65 000 euros de dommages et intérêts à Alain-Fabien Delon et 50 000 euros à Anthony Delon pour « utilisation, conservation ou divulgation d’un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui ». Le tribunal a retenu une condamnation pénale et des indemnisations nettement inférieures aux sommes demandées.

Une affaire judiciaire de plus dans le clan Delon

Le climat familial est marqué par plusieurs procédures autour de la succession d’Alain Delon. Depuis la dégradation de l’état de santé de l’acteur, ses trois enfants, Anthony, Anouchka et Alain-Fabien, s’opposent publiquement et judiciairement sur plusieurs volets liés à son entourage, à sa santé, puis à son héritage.