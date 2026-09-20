Loana : Eryl Prayer dézingue ses «pseudo-amis» et règle ses comptes avec Sylvie Ortega, Laurent Amar, Frédéric Cauvin et Sophie

Loana : Eryl Prayer dézingue les «pseudo-amis» de la star et règle ses comptes avec Sylvie Ortega, Laurent Amar, Frédéric Cauvin et Sophie

Près de six mois après la mort de Loana, retrouvée sans vie à son domicile de Nice le 25 mars 2026⁠, la guerre entre certains de ses proches continue. Eryl Prayer, qui compte 15 années d’amitié avec la gagnante de Loft Story, vient de publier plusieurs messages particulièrement virulents. Sylvie Ortega, Laurent Amar, Frédéric Cauvin et Sophie, présentée comme la dernière compagne de Loana, sont directement visés.

Le chanteur et sosie d’Elvis Presley oppose désormais ceux qu’il considère comme les « vrais amis » de Loana à plusieurs personnes qui ont beaucoup parlé depuis sa disparition. Et cette fois, il les cite nommément, en leur reprochant leur comportement avant ou après la mort de son amie.

Sylvie Ortega, Laurent Amar, Frédéric Cauvin et Sophie : Eryl Prayer les attaque un par un

Eryl Prayer commence par Sylvie Ortega et revient sur ses déclarations télévisées faites juste après la mort de Loana : « Sylvie Ortega qui dit à la télé avoir parlé à Loana au téléphone alors qu’elle était morte ! » Le 26 mars, les déclarations de Sylvie Ortega avaient déjà suscité une polémique⁠. Elle assurait avoir parlé à Loana le mardi précédant l’annonce de son décès, alors que les premiers éléments communiqués par le parquet situaient la mort plusieurs jours auparavant.

Laurent Amar est ensuite directement pris pour cible. Eryl Prayer écrit : « Laurent Amar qui n’a pas appelé les secours et qui se précipite dans les médias pour faire le buzz sur la mort de Loana ! » Une accusation qu’il avait déjà formulée au printemps. Laurent Amar avait raconté s’être rendu avec Violette, la mère de Loana, devant son appartement le 11 mars. Malgré l’absence de réponse et les aboiements du chien à l’intérieur, ils étaient repartis. Eryl Prayer lui reprochait alors de ne pas avoir alerté les secours, rappelant avoir lui-même appelé les pompiers lors d’un précédent épisode au cours duquel Loana avait été retrouvée en difficulté chez elle.

Frédéric Cauvin à nouveau dans le viseur

Eryl Prayer poursuit avec Frédéric Cauvin, ancien compagnon de Loana : « Frédéric Cauvin qui, lui, a été condamné pour abus de faiblesse sur Loana et que Loana accusait de l’avoir frappée ! » Il remet ainsi sur la table deux épisodes particulièrement conflictuels de la vie de la star de téléréalité.

Loana avait publiquement accusé Frédéric Cauvin de violences et diffusé en 2020 des photographies montrant des ecchymoses sur son corps. Frédéric Cauvin a contesté avoir frappé son ancienne compagne. Concernant l’abus de faiblesse, il a lui-même déclaré avoir été condamné dans ce dossier. Eryl Prayer reprend aujourd’hui ces éléments pour contester la place occupée par l’ancien compagnon de Loana dans les discussions entourant sa mémoire.

Sophie et les cendres de Loana : Eryl Prayer relance la polémique

Sophie, présentée comme la dernière compagne de Loana, n’échappe pas non plus à l’offensive. Eryl Prayer écrit : « Sophie, dernière compagne de Loana, qui fait des menaces et qui veut voler les cendres de Loana ! »

Cette accusation renvoie directement à l’affaire du supposé projet de vol des cendres de Loana⁠. Des messages vocaux attribués à Sophie avaient été présentés comme décrivant un scénario consistant à récupérer l’urne conservée chez Violette Petrucciani et à remplacer son contenu par des restes de barbecue. Le projet n’a pas été mis à exécution et Sophie a contesté la présentation qui en a été faite. Des échanges dévoilés par la suite ont également apporté de nouveaux éléments sur les discussions autour des cendres.

Après avoir énuméré ses griefs, Eryl Prayer ajoute une dernière accusation : « Et bien évidemment, toutes ces personnes sont en relation ! »

« Au lieu de rechercher le buzz, recherchez la vérité ! »

Quelques heures plus tard, Eryl Prayer remet une pièce dans la machine en revenant spécifiquement sur Laurent Amar. Son message s’adresse aussi directement aux journalistes : « Pour les vrais amis de Loana qui ont été là pour elle ! Pour Gérald, le frère de Lolo, ce serait bien que certains journalistes rétablissent la vérité sur les agissements de M. Laurent Amar ! Au lieu de rechercher le buzz, recherchez la vérité ! »

Eryl Prayer revendique l’existence d’un cercle de « vrais amis » et conteste ouvertement le rôle joué par plusieurs autres proches autoproclamés ou personnes ayant fréquenté Loana. Les tensions autour de l’entourage de la gagnante de Loft Story avaient déjà éclaté avant ses obsèques célébrées le 10 avril à Nice⁠, dans un climat particulièrement conflictuel.

Eryl Prayer revendique 15 ans d’amitié avec Loana

Face à ceux qui pourraient lui reprocher de continuer à publier régulièrement des photos et des messages consacrés à Loana, Eryl Prayer a également tenu à expliquer sa démarche. Pour lui, cette présence permanente sur ses réseaux sociaux constitue un hommage à une amie qu’il affirme avoir connue intimement pendant quinze ans.

Il écrit : « Loana n’était pas juste “Loana” pour moi. C’était mon amie depuis 15 ans. 15 ans de rires, de confidences, de hauts et de bas, comme dans toute vraie amitié. » Puis il explique pourquoi il continue à montrer son visage : « Si je continue de partager des photos d’elle sur mes stories, c’est simplement parce que je ne veux pas que son sourire s’efface. C’est ma manière à moi de lui rendre hommage et de garder vivante la belle personne qu’elle était au quotidien. »

Eryl Prayer conclut en remerciant ceux qui continuent à lui transmettre des souvenirs : « Merci à ceux qui m’envoient vos souvenirs, vos messages. Ça compte beaucoup. » Près de six mois après la disparition de celle qui avait remporté la première saison de ⁠Loft Story⁠ en 2001⁠, son entourage reste donc divisé…