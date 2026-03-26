Les charognards sont de sortie : chez Hanouna, Sylvie Ortega prétend avoir parlé à Loana, alors qu’elle était déjà morte !

Après l’annonce du décès de Loana, Cyril Hanouna a consacré son direct à ce drame. Au cours de l’émission, plusieurs intervenants ont rendu hommage à l’icône de Loft Story. L’occasion pour certains charognards de venir se montrer, à l’image de Sylvie Ortega, pseudo-amie de Loana.

Connue du grand public pour avoir partagé la vie de Ludovic Chancel, le fils de Sheila, Sylvie Ortega a déclaré : “Je lui ai parlé hier après-midi (Mardi) et avant-hier (Lundi) et elle était vivante. Elle était vivante hier ! Je n’en reviens pas.”

Une chronologie contredite par le parquet de Nice

Problème : quelques minutes plus tard, le procureur de Nice a livré une chronologie de faits qui ne colle pas avec la déclaration de Sylvie Ortega. Selon le parquet de Nice, Loana était morte depuis « plusieurs jours » et son corps se trouvait en état de « décomposition avancée ». Les secours avaient été alertés par un voisin inquiet de ne plus la voir, après qu’une forte odeur s’est dégagée de l’appartement.

La porte étant fermée à clé depuis l’intérieur, les pompiers sont entrés par une fenêtre du troisième étage. Le logement a été décrit comme étant « en grand désordre », et le chien de Loana, Titi, a également été retrouvé mort. Le parquet a par ailleurs indiqué qu’« à ce stade des investigations, aucun élément ne permet d’envisager l’intervention d’un tiers en lien avec le décès », tout en évoquant la possibilité d’une « chute en arrière ». Une autopsie et des analyses toxicologiques et anatomopathologiques ont été ordonnées.

Derrière l’émotion, la question de la récupération médiatique

Les déclarations du procureur ne laissent pas la place au doute : Sylvie Ortega a menti, espérant sans doute obtenir un peu de lumière sur le dos d’une morte. On ignore à qui Sylvie Ortega dit avoir parlé le mardi 24 mars, mais au regard des éléments communiqués par le parquet, une seule certitude : il ne s’agissait pas de Loana.

Cette séquence illustre malheureusement ce dont Loana a été victime toute sa vie : un entourage toxique, à l’image de Sylvie Ortega, prêt à tout pour tirer la couverture à soi au détriment d’une soi-disante amie, qui plus est décédée. Honteux et pathétique…