Décès de Loana, première star de la téléréalité en France

Loana Petrucciani, figure emblématique de la téléréalité française révélée lors de la première saison de Loft Story sur M6 en 2001, est décédée à l’âge de 48 ans. Elle a été retrouvée morte chez elle à Nice.

Selon les premiers éléments communiqués, l’intervention des secours a été déclenchée après un signalement faisant état d’une forte odeur émanant d’un appartement. À leur arrivée, les forces de l’ordre ont découvert le corps d’une femme de 48 ans au sol, en présence de médicaments. Son identité a ensuite été confirmée par la police nationale.

À ce stade, les circonstances précises du décès n’ont pas été détaillées. Une enquête devrait permettre de déterminer les causes exactes de la mort.

La disparition de Loana arrive presque 25 ans jour pour jour après le lancement de Loft Story, le 26 avril 2001. Véritable phénomène de société, l’émission avait propulsé la jeune femme au rang de première grande star de la télé-réalité en France.

Au fil des années, Loana s’était confiée à plusieurs reprises sur ses difficultés personnelles, notamment liées à sa santé mentale et à ses problèmes d’addiction. Malgré un parcours marqué par les épreuves, elle restait une figure marquante du paysage audiovisuel français.