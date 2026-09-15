Patrick Bruel préparait un Stade de France en juin 2028: le projet désormais compromis après l’annulation de sa tournée

Patrick Bruel voyait beaucoup plus loin que sa tournée anniversaire Alors regarde 35. Au début de l’année 2026, le chanteur travaillait à une nouvelle étape de sa carrière avec un objectif particulièrement ambitieux : se produire au Stade de France en juin 2028. Un projet aujourd’hui très incertain alors que l’artiste, mis en examen dans plusieurs dossiers de violences sexuelles qu’il conteste, a déjà renoncé à l’ensemble de sa tournée d’automne.

Un Stade de France envisagé pour juin 2028

Avant que les accusations visant Patrick Bruel ne bouleversent son agenda, l’année 2026 avait débuté sous de bons auspices pour le chanteur. Sa pièce Deuxième partie rencontrait son public et les concerts organisés autour des 35 ans de l’album Alors regarde avaient débouché sur la préparation d’une tournée plus importante.

Patrick Bruel envisageait déjà l’étape suivante. Il s’était rapproché de Marc Hernandez, ancien cadre de Sony devenu manager, avec lequel il avait travaillé par le passé. L’idée était de repenser la suite de sa carrière et de préparer de nouveaux projets, parmi lesquels figurait un concert au Stade de France en juin 2028.

Marc Hernandez confirme avoir été approché par le chanteur : « Il m’a effectivement sollicité pour lui donner des idées, pour trouver une nouvelle manière de faire évoluer sa carrière. Il avait de grands projets. »

Le Stade de France devait constituer l’un des rendez-vous les plus importants de cette nouvelle phase. Patrick Bruel ne s’y est encore jamais produit seul en concert. Avec une capacité pouvant dépasser 70 000 spectateurs selon les configurations, l’enceinte de Saint-Denis aurait placé l’artiste dans une toute autre dimension scénique.

Les premières plaintes interrompent les discussions

Le projet n’a cependant pas dépassé le stade des discussions. Quelques semaines après les premiers échanges entre Patrick Bruel et Marc Hernandez, les accusations de violences sexuelles visant le chanteur commencent à se multiplier.

Marc Hernandez explique alors que leurs échanges professionnels ont cessé : « Mais quelques semaines après notre rendez-vous, les premières plaintes sont arrivées et nos discussions se sont arrêtées là. »

Depuis mars, le dossier a considérablement pris de l’ampleur. Patrick Bruel a été mis en examen en juin pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel⁠. Il a été placé sous contrôle judiciaire, avec notamment un cautionnement fixé à 500 000€. Il conteste les faits qui lui sont reprochés et bénéficie de la présomption d’innocence.

32 femmes ont désormais engagé des démarches ou témoigné

Au fil des mois, les témoignages et plaintes se sont multipliés. Début septembre, 32 femmes étaient désormais recensées parmi celles ayant témoigné ou engagé des démarches concernant Patrick Bruel. Les faits dénoncés sont de nature et d’époques différentes et portent notamment sur des viols, tentatives de viol, agressions sexuelles ou faits de harcèlement présumés.

Fin juillet, 31 accusations étaient déjà recensées après le dépôt de deux nouvelles plaintes⁠. Une nouvelle plainte pour tentative de viol avait ensuite été révélée au mois d’août. Patrick Bruel nie les accusations portées contre lui.

Après la tournée d’automne, le Stade de France devient à son tour très incertain

Les conséquences sur la carrière du chanteur sont déjà importantes. Après plusieurs annulations de concerts au printemps et durant l’été, Patrick Bruel avait initialement décidé de maintenir sa tournée Alors regarde 35. Il devait retrouver la scène à partir du 2 octobre.

Le 1er septembre, il a finalement changé de décision et annulé l’intégralité de sa tournée d’automne⁠, qui devait compter plusieurs dizaines de dates. Il a expliqué faire « le choix de l’apaisement » tout en affirmant que cette décision ne constituait pas un renoncement à sa défense.

Dans ces conditions, le Stade de France imaginé pour juin 2028 apparaît désormais fortement compromis. Aucun concert n’avait encore été officiellement annoncé ni mis en vente. Il s’agissait d’un projet en préparation, discuté au début de l’année avec Marc Hernandez, avant que les développements judiciaires ne mettent un terme à leurs échanges.

Parallèlement, Patrick Bruel poursuit son combat judiciaire. Il a notamment porté plainte pour violation du secret de l’instruction après la divulgation d’éléments de sa garde à vue⁠. À ce stade, rien ne permet donc d’affirmer que le Stade de France de juin 2028 est définitivement abandonné. Mais le projet qui devait symboliser la prochaine grande étape de sa carrière est, pour l’heure, à l’arrêt.