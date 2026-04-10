Obsèques de Loana ce vendredi à Nice : hommage populaire, tensions en coulisses et polémiques jusqu’au bout

Les obsèques de Loana Petrucciani se tiennent ce vendredi à 11 heures à la cathédrale Sainte-Réparate de Nice, la ville où l’ancienne gagnante de Loft Story vivait et où elle a été retrouvée morte le 25 mars, à l’âge de 48 ans. La cérémonie a été annoncée par la famille comme ouverte au public et aux fans, avant une crémation dans l’intimité. Un thème floral blanc et rose a été retenu, conformément aux souhaits attribués à Loana et à ses proches.

Ce dernier hommage a lieu dans un climat à la fois triste et tendu. La mère de Loana, Violette Petrucciani, a lancé un appel explicite au respect, au recueillement et à la dignité, en disant espérer que tout se déroule avec amour et sans débordements. Cet appel n’a rien d’anodin : depuis plusieurs jours, des désaccords entre proches ou anciens soutiens de Loana s’expriment publiquement, parfois sur les réseaux sociaux, parfois dans les médias.

Une cérémonie ouverte, mais sous haute vigilance

Plusieurs personnalités liées à Loft Story sont annoncées ou évoquées parmi les présents. Steevy Boulay, proche de Loana de longue date, ainsi qu’Alexia Laroche-Joubert, productrice historique du programme en France, figurent parmi les noms les plus attendus. Cette dernière serait restée très impliquée dans la vie de Loana ces dernières années, notamment dans son accompagnement personnel.

Le malaise des anciens du “Loft”

Parmi les absents assumés figurent Jean-Édouard et Kenza, deux anciens participants de la première saison de Loft Story. Tous deux ont expliqué ne pas vouloir être présents à la cérémonie, estimant qu’ils n’y avaient pas leur place ou qu’ils refusaient de s’exposer dans un tel contexte. Leur absence, présentée comme une marque de pudeur et de respect, a néanmoins été très commentée.

Car cette prise de distance ne s’est pas arrêtée là. Elle s’est accompagnée de critiques particulièrement dures visant Alexia Laroche-Joubert. Pour certains, elle représente une figure fidèle, restée proche de Loana jusqu’au bout, qui lui payait son loyer Pour d’autres, elle demeure associée à l’époque Loft Story et à tout ce qu’elle symbolise : la naissance de la téléréalité en France, ses promesses de gloire instantanée, mais aussi ses conséquences humaines.

Filtrage, contrôle, caméras : le recueillement sous pression

Autre sujet de tension : l’organisation même de la cérémonie. Plusieurs informations ont circulé sur un possible filtrage à l’entrée, avec l’idée que certaines personnes ne seraient pas les bienvenues et que la famille aurait voulu garder le contrôle sur les présences. Dans le même esprit, il aurait été demandé que les caméras restent à l’extérieur de la cathédrale.

Une polémique jusque dans les détails de la cérémonie

Même le faire-part n’a pas échappé aux critiques. Le fait qu’il mentionne un fleuriste et un thème floral a provoqué de nombreuses réactions indignées sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont jugé ce détail déplacé, voire choquant, estimant qu’un tel moment ne devrait donner lieu à aucune forme de mise en scène jugée commerciale.

Le destin de son chien, une émotion de plus

Le sort de Titi, le chien de Loana retrouvé mort à ses côtés, a lui aussi bouleversé de nombreux admirateurs. Très vite, les réseaux sociaux se sont emparés du sujet, au point d’en faire un thème à part entière dans les jours ayant suivi l’annonce du décès. L’animal aurait lui aussi été incinéré grâce à la mobilisation de proches.