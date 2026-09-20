Allemagne : Merz sous pression maximale avant des scrutins régionaux à haut risque

Des élections locales en Allemagne, ce dimanche, mettent Friedrich Merz sous pression, son parti, la CDU, risquant de perdre des territoires cruciaux. Les mauvais résultats anticipés renforcent les critiques sur son leadership, notamment face à la montée de l'AfD. Merz, déterminé à rester en poste, cherchera à redresser la situation lors de réunions de crise.

Des élections locales se tiennent ce dimanche dans deux Länder allemands, Berlin et le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Les sondages annoncent des résultats potentiellement désastreux pour le parti du chancelier Friedrich Merz, alimentant les spéculations sur son maintien à la tête du gouvernement.

Seize mois après son arrivée au pouvoir, Friedrich Merz traverse la période la plus délicate de sa chancellerie. Les élections régionales organisées ce dimanche dans deux États allemands pourraient aggraver une crise politique qui couve depuis plusieurs semaines au sein de la CDU, son parti conservateur.

À Berlin, les sondages placent les chrétiens-démocrates dans une lutte serrée avec Die Linke pour la première place, avec un risque réel de perdre le contrôle de la capitale. Plus préoccupant encore pour Merz, dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, la CDU peine à dépasser le seuil de 5 % nécessaire pour entrer au parlement régional, ce qui constituerait le pire résultat de son histoire dans un scrutin local.

Ces difficultés s’inscrivent dans une séquence électorale brutale pour les conservateurs. Il y a deux semaines, l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) a remporté une victoire écrasante en Saxe-Anhalt, où la CDU a vu son score divisé par deux. Le parti d’extrême droite, dont certaines branches sont classées comme extrémistes par les services de renseignement intérieur allemands, espère rééditer cette performance dans le nord-est du pays.

Face à la montée de l’AfD, la candidate du SPD Manuela Schwesig, ministre-présidente sortante du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, tente de mobiliser l’électorat hostile à l’extrême droite. Elle se présente sous le slogan « Die Frau gegen Blau », soit « la femme contre le bleu », couleur emblématique de l’AfD. Sa popularité locale contraste avec la situation difficile de son parti au niveau national, contraint de gouverner dans une coalition sans enthousiasme avec la CDU.

Les critiques adressées à Merz convergent sur plusieurs points. Son style de communication abrupt, illustré notamment par ses déclarations invitant les Allemands à travailler davantage et à prendre moins de congés maladie, a suscité de vives irritations. Son virage à droite sur les questions migratoires n’a pas réussi à entamer l’électorat de l’AfD, tout en éloignant une partie de l’électorat modéré. Martin Rohloff, candidat CDU à Neubrandenburg, reconnaît que le chancelier « ne sait pas bien communiquer » et, interrogé sur un éventuel départ de Merz, répond que, contraint de choisir entre oui et non, il dirait oui.

Les partisans du chancelier font valoir qu’il a hérité de problèmes structurels lourds : une économie en panne, des coûts énergétiques élevés, des tensions persistantes autour de l’immigration. Huit ministres-présidents de Länder ont apporté leur soutien à Merz en début de semaine, estimant que la confiance se regagne par « l’écoute et l’action politique, non par des débats sur les personnes ».

Merz a lui-même affirmé vouloir poursuivre son mandat, notamment pour mener à bien un ensemble de réformes économiques, fiscales et sociales attendues au Parlement cet automne. Il aurait annulé un déplacement prévu à New York la semaine prochaine et devrait rencontrer dimanche soir des responsables de son parti à Berlin, dans ce qui ressemble à une tentative de gestion de crise.

Au-delà des frontières allemandes, l’enjeu est considérable. Soutien ferme de l’Ukraine depuis le début de son mandat, une éventuelle chute de Friedrich Merz fragiliserait davantage une Europe déjà confrontée aux menaces d’une Russie dont l’agressivité ne faiblit pas.