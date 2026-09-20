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88 tableaux de Van Gogh réunis aux Pays-Bas pour la première fois depuis 1984

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88 tableaux de Van Gogh réunis aux Pays-Bas pour la première fois depuis 1984
88 tableaux de Van Gogh réunis aux Pays-Bas pour la première fois depuis 1984

Le musée Kröller-Müller, situé à Otterlo dans le centre des Pays-Bas, expose 88 œuvres de Vincent Van Gogh depuis le 15 septembre. Cette présentation marque un événement rare : c’est la première fois depuis 1984 que l’ensemble des tableaux du peintre néerlandais conservés par l’institution sont réunis dans les mêmes salles. L’exposition restera accessible au public jusqu’au 3 janvier 2027.

Une réunion exceptionnelle après quatre décennies

Le musée abrite l’une des plus importantes collections privées consacrées à Van Gogh au monde. Cette richesse patrimoniale attire habituellement les visiteurs du monde entier, mais voir l’ensemble des tableaux simultanément reste exceptionnel. La dernière fois remonte à plus de quarante ans, une période suffisamment longue pour que plusieurs générations découvrent cette réunion complète.

L’événement se déroule à Otterlo, un village néerlandais qui accueille ce musée réputé pour son parc de sculptures et ses collections modernes. Cette exposition temporaire offre une occasion unique d’appréhender l’ampleur de la production de Van Gogh conservée en un seul lieu, loin des circuits habituels dominés par Amsterdam ou Paris.

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