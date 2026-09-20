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Six jihadistes français jugés en Irak pour terrorisme

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Six jihadistes français jugés en Irak pour terrorisme
Six jihadistes français jugés en Irak pour terrorisme

Six Français accusés de terrorisme comparaissent devant la justice irakienne à partir de ce dimanche 20 septembre. Partis faire le djihad en Syrie contre Bachar Al-Assad il y a près d’une dizaine d’années, ils sont poursuivis pour leur appartenance à l’État islamique. Les alliés kurdes les avaient arrêtés et emprisonnés dans le nord-est de la Syrie entre 2018 et 2019, au moment de la chute du califat de Daesh.

Adrien Guihal parmi les accusés

Parmi les accusés figure Adrien Guihal, qui avait revendiqué au nom de l’EI l’attentat de Nice du 14 juillet 2016. Cette attaque avait causé la mort de 86 personnes. Le procès se déroule alors qu’en France, la cour d’assises examine depuis le 14 septembre le procès en appel des attentats de Trèbes et Carcassonne.

Ce jugement en Irak constitue un enjeu sécuritaire majeur pour les autorités françaises. Les accusés étaient détenus depuis plusieurs années par les forces kurdes syriennes, qui avaient appelé à plusieurs reprises les pays occidentaux à rapatrier leurs ressortissants impliqués dans les rangs jihadistes.

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