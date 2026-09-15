Les Houthis s’emparent des îles Hanish et renforcent leur contrôle sur Bab el-Mandeb

Les Houthis s'emparent des îles Hanish, renforçant leur contrôle sur Bab el-Mandeb après le retrait des forces pro-gouvernementales. Cette victoire stratégique s'accompagne d'une intensification des frappes contre des cibles en Arabie saoudite, tandis que le conflit s'aggrave, causant des milliers de déplacés et de nombreuses pertes civiles.

Les rebelles yéménites soutenus par Téhéran ont pris le contrôle de l’archipel Hanish, dans le sud de la mer Rouge, après le retrait de forces pro-gouvernementales. Cette nouvelle conquête resserre leur emprise sur le détroit de Bab el-Mandeb, voie maritime stratégique pour le commerce mondial.

La prise des îles de Grande et Petite Hanish, situées à 160 kilomètres au nord du détroit de Bab el-Mandeb, constitue la dernière étape d’une avancée rapide du groupe Ansar Allah, communément appelé les Houthis, le long de la côte ouest du Yémen. Plusieurs centaines de combattants pro-gouvernementaux avaient quitté l’archipel avant l’arrivée des rebelles, selon deux responsables gouvernementaux et un responsable houthi.

Ces îles étaient jusqu’alors tenues par des alliés soutenus par les Émirats arabes unis, qui avaient toutefois démantelé leurs infrastructures militaires sur place plus tôt dans l’année. La conquête de l’archipel fait suite à la prise de la ville portuaire de Mokha et de l’île de Perim, à l’intérieur même du détroit, offrant aux Houthis un contrôle quasi complet sur ce passage reliant l’océan Indien à la mer Rouge.

Ce détroit revêt une importance particulière dans le contexte actuel : avec le détroit d’Ormuz, à l’embouchure du golfe Persique, maintenu sous blocus américain et iranien, Bab el-Mandeb est devenu l’une des rares alternatives pour le trafic pétrolier à destination de la Méditerranée. Depuis plus d’un mois, les Houthis frappent des infrastructures pétrolières saoudiennes et des navires en mer Rouge, accentuant la pression sur les prix mondiaux du pétrole.

Lundi, le groupe a lancé une nouvelle salve de missiles et de drones contre des cibles militaires en Arabie saoudite. La défense civile saoudienne a publié de brèves alertes dans les villes de Khamis Mushait et Abha. Dans la nuit, un projectile est tombé dans une zone proche de la frontière yéménite, le long de la mer Rouge, blessant deux personnes et endommageant une mosquée ainsi que plusieurs bâtiments. Riyad n’a annoncé aucune frappe de représailles contre les Houthis.

Sur le front terrestre, les rebelles ont également lancé une offensive dans la province de Taëz, théâtre de combats de longue date. Depuis le 3 septembre, environ 150 civils ont été tués et plus de 200 blessés, selon le ministère gouvernemental des droits humains. L’ONU estime que plus de 80 000 personnes ont été déplacées en deux semaines, dont plus de 2 000 ayant fui par bateau vers Djibouti.

« Beaucoup d’entre eux n’ont pas assez de nourriture ni d’eau, car ils ont dû fuir avec ce qu’ils pouvaient emporter. Dans certaines zones, des villages entiers se seraient vidés de leurs habitants », a déclaré Khanzad Shah, responsable par intérim d’Islamic Relief, organisation caritative active dans la région.

Du côté gouvernemental, Sultan al-Arada, membre du conseil de direction présidentiel, a qualifié l’effondrement des forces à Mokha et sur la côte ouest de « douloureux et regrettable », tout en affirmant dans une interview télévisée que les troupes « sont en train de se regrouper et reviendront au combat ». Rashad al-Alimi, qui dirige le conseil présidentiel, a de son côté tenté de minimiser ces revers en les qualifiant de « mineurs », assurant que le gouvernement « restera clair et déterminé sur l’objectif de reprendre les institutions et de rétablir la souveraineté sur l’ensemble du territoire national ».

Les Houthis ont repris les hostilités en juillet, après une trêve onusienne qui avait maintenu un calme relatif depuis 2022. Le groupe avait alors autorisé l’atterrissage d’un avion iranien en défiance du contrôle saoudien de l’espace aérien yéménite. Riyad avait riposté en bombardant l’aéroport, poussant les rebelles à décréter un blocus ciblant le commerce pétrolier du royaume. La reprise des combats menace de raviver un conflit qui, en plus de dix ans, a fait plus de 150 000 morts et poussé le Yémen au bord de la famine.