Gérard Depardieu accusé de viols par Charlotte Arnould: ses avocats demandent un non-lieu pour empêcher la tenue du procès criminel

Gérard Depardieu conteste son renvoi devant la cour criminelle pour des viols présumés sur Charlotte Arnould, demandant un non-lieu lors d'une audience à huis clos. Sa défense soutient qu'aucune charge ne peut être retenue, tandis que le parquet exige le maintien du procès. La décision de la cour d'appel sera rendue ultérieurement.

Gérard Depardieu tente ce jeudi de faire annuler son renvoi devant la cour criminelle départementale de Paris dans l’affaire Charlotte Arnould. Les nouveaux avocats de l’acteur de 77 ans contestent devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris la décision prise en août 2025 de le juger pour des viols et agressions sexuelles présumés sur la comédienne. Leur objectif est clair : obtenir un non-lieu et empêcher ainsi la tenue du procès criminel.

Gérard Depardieu avait immédiatement fait appel de son renvoi, annoncé l’an dernier après plusieurs années d’instruction. L’acteur conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient que les relations avec Charlotte Arnould étaient consenties. Le parquet général demande, lui, la confirmation de son renvoi devant la juridiction criminelle.

La défense estime qu’« aucune charge » ne peut être retenue

L’audience se déroule à huis clos devant la chambre de l’instruction. La défense de Gérard Depardieu demande à la cour d’appel d’infirmer l’ordonnance de mise en accusation et de prononcer un non-lieu. Selon la position défendue par ses conseils, « aucune charge » ne pourrait être retenue contre l’acteur. Leur argumentation doit notamment remettre en cause la version de Charlotte Arnould et différents éléments retenus au cours de l’instruction.

À titre subsidiaire, si la chambre de l’instruction refuse le non-lieu, les avocats de Gérard Depardieu réclament un supplément d’information. Ils demandent notamment une expertise psychiatrique de Charlotte Arnould. La décision de la cour d’appel ne devrait pas être rendue ce jeudi : elle doit être mise en délibéré à une date ultérieure.

Ce recours a lieu un an après le renvoi de Gérard Depardieu devant la cour criminelle départementale de Paris pour des viols et agressions sexuelles présumés sur Charlotte Arnould. La décision avait alors ouvert la voie à un procès, désormais suspendu à l’issue de cette procédure d’appel.

Charlotte Arnould accuse Gérard Depardieu de faits commis en 2018

Charlotte Arnould accuse Gérard Depardieu de l’avoir violée durant l’été 2018. Âgée de 22 ans à l’époque, la comédienne s’était rendue au domicile parisien de l’acteur. Elle avait déposé plainte quelques jours après les faits présumés dans les Bouches-du-Rhône. Gérard Depardieu a toujours contesté les accusations et affirme que la relation était consentie.

L’enquête avait d’abord été classée sans suite en juin 2019 pour « infraction insuffisamment caractérisée ». Charlotte Arnould avait ensuite déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile, permettant la désignation d’une juge d’instruction à l’été 2020. Gérard Depardieu avait été mis en examen le 16 décembre 2020.

Après plusieurs années d’enquête, la magistrate instructrice a finalement considéré que les éléments du dossier justifiaient le renvoi de l’acteur devant une cour criminelle. Cette décision est précisément celle que ses avocats tentent désormais de faire annuler.

Des images de vidéosurveillance versées au dossier

L’instruction s’est notamment appuyée sur des images de vidéosurveillance du domicile de Gérard Depardieu. Selon les éléments de l’ordonnance de mise en accusation rendus publics, la magistrate a considéré que les déclarations de Charlotte Arnould avaient été constantes au cours de la procédure et qu’elles étaient corroborées par des éléments vidéo.

La défense conteste cette lecture du dossier et souhaite convaincre la chambre de l’instruction que les éléments réunis ne justifient pas un procès. Le parquet général défend au contraire le maintien de la mise en accusation et demande que Gérard Depardieu soit effectivement jugé devant la cour criminelle départementale.

« Il est temps, au terme de huit ans de procédure »

Me Carine Durrieu Diebolt, avocate de Charlotte Arnould, conteste la stratégie de la défense et demande que le procès puisse désormais avoir lieu. Elle considère que les investigations menées depuis plusieurs années ont apporté suffisamment d’éléments pour que la juridiction criminelle examine les accusations sur le fond.

« Nous faisons confiance à la justice pour avoir enfin un procès. Il est temps, au terme de huit ans de procédure ! », a déclaré l’avocate avant l’examen de l’appel.

Les relations entre Charlotte Arnould et la précédente défense de Gérard Depardieu avaient déjà donné lieu à une autre procédure. En septembre 2025, la comédienne avait déposé une plainte auprès de l’Ordre des avocats contre Jérémie Assous, alors avocat de Gérard Depardieu, lui reprochant notamment plusieurs manquements à la déontologie.

Gérard Depardieu doit aussi être rejugé en novembre dans l’affaire des Volets verts

Cette procédure est distincte de celle concernant le tournage des Volets verts. En mai 2025, Gérard Depardieu a été condamné en première instance à 18 mois de prison avec sursis pour des agressions sexuelles commises sur deux femmes pendant le tournage du film en 2021. Il a fait appel de cette condamnation.

L’acteur doit être rejugé dans ce dossier du 16 au 20 novembre 2026 devant la cour d’appel de Paris. Pour l’affaire Charlotte Arnould, l’enjeu est désormais de savoir si la chambre de l’instruction confirme le renvoi devant la cour criminelle. Si elle valide la décision des juges d’instruction, Gérard Depardieu devra être jugé pour les faits qui lui sont reprochés. Si elle prononce un non-lieu, le procès criminel n’aura pas lieu.