Greg Guillotin devrait être placé en garde à vue le 28 septembre après ses aveux de violences sur son ex-compagne

L’affaire Greg Guillotin devrait franchir une nouvelle étape judiciaire lundi 28 septembre. L’humoriste de 43 ans est attendu à 9 heures pour être entendu sous le régime de la garde à vue dans le cadre de l’enquête ouverte après la plainte de son ex-compagne pour violences conjugales et harcèlement. Cette convocation n’a toutefois pas encore été confirmée publiquement par le parquet.

L’ex-compagne de Greg Guillotin, âgée de 27 ans, a déposé plainte le 17 juin auprès du tribunal judiciaire d’Évry. Elle dénonce des violences physiques et psychologiques commises, selon elle, au cours de leur relation, qui a duré de 2019 à 2026. Une enquête pour violences habituelles sur conjoint ou ex-conjoint et harcèlement moral a depuis été ouverte. La plainte déposée contre Greg Guillotin et les accusations détaillées par son ex-compagne⁠

Une garde à vue annoncée pour lundi à 9 heures

La date du lundi 28 septembre a été annoncée mardi soir. Greg Guillotin devrait être convoqué à 9 heures et placé en garde à vue afin d’être interrogé par les enquêteurs. La durée de cette mesure dépendra du déroulement des auditions et des nécessités de l’enquête.

Les investigations portent notamment sur des soupçons de violences habituelles sur conjointe ou ex-conjointe ainsi que de harcèlement moral avec dégradation des conditions de vie et altération de la santé. L’enquête doit permettre de confronter les déclarations de la plaignante, les éléments recueillis et les explications de Greg Guillotin.

Dans sa plainte, son ancienne compagne décrit notamment des coups, des insultes, des humiliations ainsi qu’un système de surveillance au domicile du couple. Elle situe les premières violences physiques en avril 2022 en région parisienne et rapporte d’autres épisodes au cours des années suivantes, notamment lors de déplacements à l’étranger. Ces différents faits devront être précisément établis dans le cadre de l’enquête.

Greg Guillotin a reconnu avoir été violent « à plusieurs reprises »

L’affaire a pris une nouvelle dimension lorsque Greg Guillotin a publiquement reconnu avoir exercé des violences sur son ancienne compagne. Le 5 septembre, au lendemain de la révélation de la plainte, le vidéaste a diffusé un long message dans lequel il ne contestait pas avoir eu des comportements violents.

Il écrivait notamment : « Elle les a subies. Je ne vais ni les nier ni chercher à les justifier. J’ai honte. » Il reconnaissait également la répétition des faits : « Chez moi, à plusieurs reprises, j’ai aussi été violent avec la personne qui partageait ma vie. »

Greg Guillotin allait encore plus loin en écrivant : « J’ai frappé une femme, plusieurs fois. » Le vidéaste expliquait avoir commencé une thérapie afin de travailler sur ses comportements et assurait qu’il répondrait de ses actes devant la justice. Greg Guillotin avait reconnu publiquement avoir été violent avec son ex-compagne⁠

Ses aveux publics ne préjugent toutefois pas de l’issue de la procédure judiciaire. Les enquêteurs doivent déterminer précisément les faits susceptibles d’être retenus, leur fréquence, leurs circonstances et leur qualification pénale.

Son ex-compagne suivie pour tenter de se reconstruire

La jeune femme serait aujourd’hui accompagnée par une psychothérapeute. Elle affirme avoir subi pendant plusieurs années les conséquences physiques et psychologiques de sa relation avec Greg Guillotin.

Son avocat avait également fait part de ses inquiétudes concernant un éventuel risque de répétition de comportements violents envers d’autres femmes. La procédure engagée au mois de juin constitue désormais le cadre judiciaire dans lequel ses accusations sont examinées.

Les révélations avaient également placé Greg Guillotin face au décalage entre ses anciennes prises de parole publiques et les faits qu’il a ensuite reconnus. Dans plusieurs vidéos et interventions, le vidéaste avait défendu des valeurs de respect, de consentement ou d’empathie avant de reconnaître avoir lui-même frappé sa compagne. Ses anciennes prises de position moralisatrices ont été confrontées à ses propres aveux⁠

Une possible deuxième femme évoquée

Un autre élément a été évoqué mardi soir. Une deuxième femme pourrait avoir fait état de violences attribuées à Greg Guillotin et aurait pris contact avec son ancienne compagne. À ce stade, cette information reste toutefois à confirmer.

Aucune seconde plainte n’a été publiquement confirmée et aucun élément judiciaire disponible ne permet pour l’instant d’établir l’existence d’un nouveau dossier. Cette information doit donc être distinguée de la plainte déposée le 17 juin, qui fait bien l’objet d’une enquête.

La journée du lundi 28 septembre pourrait permettre aux enquêteurs d’interroger longuement Greg Guillotin sur les accusations de son ancienne compagne et sur ses propres reconnaissances publiques. Près de quatre mois après le dépôt de la plainte, le dossier pourrait ainsi entrer dans une nouvelle phase judiciaire.