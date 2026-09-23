Après son clash avec Pascal Praud, Teddy Riner prévient les auteurs de messages racistes: «Il y a des avocats pour ça»

Après un accrochage avec Pascal Praud sur l'extrême droite, Teddy Riner évoque les réactions racistes qu'il a reçues suite à ses déclarations. Loin de se laisser intimider, il affirme qu'il continuera à s'exprimer et avertit les auteurs de ces messages qu'il peut recourir à des avocats. Il insiste sur son rôle de citoyen engagé.

Teddy Riner ne compte pas se taire. Quelques jours après son accrochage à distance avec Pascal Praud autour de ses propos sur la montée de l’extrême droite en France, le quintuple champion olympique est revenu mardi 22 septembre sur les violentes réactions provoquées par sa prise de parole. Invité de C à vous sur France 5, le judoka a notamment affirmé avoir reçu des messages racistes et prévenu leurs auteurs : «Tout ce qui est raciste, il y a des avocats pour ça.»

Cette nouvelle déclaration prolonge un échange engagé quelques jours plus tôt avec Pascal Praud. Teddy Riner avait déjà répondu au présentateur de CNEWS après les critiques formulées dans L’Heure des Pros, où l’animateur avait jugé sa prise de position politique trop peu argumentée.

Teddy Riner affirme avoir reçu des messages racistes

Tout commence le 16 septembre avec les propos tenus par Teddy Riner dans Stade 2 La Quotidienne. Le champion français explique être préoccupé par l’évolution du climat politique dans le pays. «Ce qui m’angoisse, c’est la tournure que prend le pays», déclare-t-il, avant d’évoquer «la montée des extrêmes». Invité à préciser sa pensée, il vise ensuite explicitement l’extrême droite : «Il faut appeler un chat un chat.»

Pascal Praud réagit dès le lendemain sur CNEWS. Le présentateur qualifie les propos du judoka de «convenus, attendus, vides d’arguments» et estime que les Français ne sont pas nécessairement intéressés par l’opinion politique du champion. Teddy Riner lui répond ensuite sur les réseaux sociaux en défendant son droit à s’exprimer en tant que citoyen et en rappelant son attachement à la France.

Quelques jours plus tard, sur France 5, le judoka revient sur les conséquences de cette prise de position. Il affirme que certaines réactions ont dépassé la simple critique politique. «Déjà, on va appeler un chat un chat. Il y a eu des messages racistes», explique-t-il. Teddy Riner rappelle qu’il avait initialement exprimé une inquiétude sur l’évolution de la situation en France.

«Je suis un père de famille qui a deux enfants»

Teddy Riner replace également ses déclarations dans sa vie de père de famille. «Je suis un père de famille qui a deux enfants, qui s’inquiète pour leur avenir», explique le champion, qui dit ne pas reconnaître le climat actuel par rapport à la France dans laquelle il a grandi.

Le judoka poursuit : «Moi, je n’ai pas connu une France comme ça. J’ai connu une France où on est soudés, unis, dans la difficulté. Et aujourd’hui on essaye de nous diviser, de créer ce climat instable et méconnu pour moi.» Il assure qu’il continuera à prendre la parole lorsqu’il estimera qu’une limite a été franchie.

Une position qu’il avait déjà défendue quelques jours auparavant dans sa réponse aux critiques provoquées par ses déclarations. Teddy Riner y rappelait que son statut de sportif de haut niveau ne l’empêchait pas de participer au débat public.

«Dès qu’il y aura une ligne rouge, on m’entendra»

Sur le plateau de C à vous, Teddy Riner assume à nouveau sa volonté de prendre la parole. «Dès qu’il y aura une ligne rouge, on m’entendra», affirme-t-il. Le champion insiste sur son statut de citoyen, indépendamment de son immense palmarès sportif.

Il adresse surtout une mise en garde à ceux qui continueraient à lui envoyer des messages racistes : «Je le redis devant les caméras, je suis un citoyen avant tout. Même si je suis un sportif, je suis citoyen donc j’ai mon mot à dire. Et si ça gêne quelqu’un, écrivez-le, continuez, mais sachez que tout ce qui est raciste, il y a des avocats pour ça.»

À 37 ans, Teddy Riner poursuit parallèlement sa carrière sportive. Le quintuple champion olympique a retrouvé le PSG Judo avec un contrat jusqu’en 2028, année des Jeux olympiques de Los Angeles. Son échange avec Pascal Praud et les attaques racistes qu’il affirme avoir reçues ont replacé ses prises de position citoyennes au centre de l’actualité.