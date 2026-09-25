POLITIQUE

Modèle social : Emmanuel Macron regrette de ne pas avoir réformé « assez vite »

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Modèle social : Emmanuel Macron regrette de ne pas avoir réformé « assez vite »
Modèle social : Emmanuel Macron regrette de ne pas avoir réformé « assez vite »

Emmanuel Macron porte un regard critique sur une partie de ses dix années à l’Élysée. Interrogé jeudi soir sur TF1 et France 2, le président de la République a reconnu qu’il aurait souhaité aller davantage et plus rapidement dans la transformation du modèle social français.

« Je regrette de ne pas avoir été assez efficace et rapide » pour réformer ce modèle, a déclaré le chef de l’État. Une formule notable alors que son second mandat aura notamment été marqué par la réforme des retraites de 2023 et par plusieurs transformations de l’assurance-chômage et du marché du travail.

Un regret sans nouvelle réforme annoncée

Emmanuel Macron n’a toutefois pas accompagné cette déclaration d’un nouveau programme détaillé. Il n’a pas précisé jeudi quelles prestations, quels mécanismes sociaux ou quelles dépenses auraient dû, selon lui, être réformés davantage.

Cette appréciation intervient à quelques mois de la fin de son second mandat, alors que le gouvernement de Sébastien Lecornu prépare un budget 2027 comportant 54 milliards d’euros d’effort et que les dépenses sociales occupent à nouveau une place centrale dans le débat politique.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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