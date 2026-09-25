Modèle social : Emmanuel Macron regrette de ne pas avoir réformé « assez vite »

Emmanuel Macron exprime des regrets sur la lenteur de ses réformes du modèle social français durant ses dix années à l’Élysée. Bien qu'il souligne l'importance de transformations récentes, comme celles des retraites, il ne propose pas de nouvelles initiatives. Ce constat intervient alors que les dépenses sociales sont au cœur des discussions politiques.

Emmanuel Macron porte un regard critique sur une partie de ses dix années à l’Élysée. Interrogé jeudi soir sur TF1 et France 2, le président de la République a reconnu qu’il aurait souhaité aller davantage et plus rapidement dans la transformation du modèle social français.

« Je regrette de ne pas avoir été assez efficace et rapide » pour réformer ce modèle, a déclaré le chef de l’État. Une formule notable alors que son second mandat aura notamment été marqué par la réforme des retraites de 2023 et par plusieurs transformations de l’assurance-chômage et du marché du travail.

Un regret sans nouvelle réforme annoncée

Emmanuel Macron n’a toutefois pas accompagné cette déclaration d’un nouveau programme détaillé. Il n’a pas précisé jeudi quelles prestations, quels mécanismes sociaux ou quelles dépenses auraient dû, selon lui, être réformés davantage.

Cette appréciation intervient à quelques mois de la fin de son second mandat, alors que le gouvernement de Sébastien Lecornu prépare un budget 2027 comportant 54 milliards d’euros d’effort et que les dépenses sociales occupent à nouveau une place centrale dans le débat politique.