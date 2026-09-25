Soldats français en Arabie saoudite : Mélenchon réclame un vote de l’Assemblée après l’annonce de Macron

Jean-Luc Mélenchon réclame un vote de l'Assemblée nationale suite à l'annonce par Emmanuel Macron du déploiement de soldats français en Arabie saoudite pour protéger le site pétrolier de Yanbu. Malgré les assurances présidentielles sur la nature défensive de cette mission, Mélenchon avertit des risques d'escalade militaire.

Jean-Luc Mélenchon demande que l’Assemblée nationale se prononce sur le déploiement de militaires français en Arabie saoudite annoncé ce jeudi soir par Emmanuel Macron. Le président de la République a confirmé l’envoi de soldats, de radars et de systèmes de défense afin de protéger le site pétrolier stratégique de Yanbu, sur la mer Rouge.

Emmanuel Macron présente cette mission comme strictement défensive. « Pas nous engager dans quelque conflit, mais protéger ce site », a-t-il assuré sur TF1 et France 2. Yanbu constitue une infrastructure essentielle pour les exportations saoudiennes, notamment parce qu’elle permet de contourner le détroit d’Ormuz et d’acheminer plusieurs millions de barils vers la mer Rouge.

« Pas question de devenir belligérant »

Jean-Luc Mélenchon s’inquiète des conséquences possibles d’une attaque contre les militaires français. « Des troupes en Arabie saoudite, c’est s’installer sur un théâtre de guerre », a-t-il réagi sur X. « Si la base est frappée, que ferons-nous ? Pas question de devenir belligérant », poursuit le candidat LFI.

Il demande donc un vote du Parlement en invoquant l’article 35 de la Constitution. La demande de Jean-Luc Mélenchon ouvre un débat sur le contrôle parlementaire de cette opération, mais Emmanuel Macron affirme pour sa part que le dispositif est destiné uniquement à protéger une infrastructure énergétique et non à participer directement aux combats dans la région.