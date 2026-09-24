Ligue 1 – Le joueur de Monaco Paris Brunner, qui avait mimé un égorgement, suspendu deux matches

Paris Brunner, attaquant de l'AS Monaco, est suspendu deux matches fermes après avoir mimé un égorgement lors d'une célébration contre Strasbourg. La sanction, effective le 29 septembre 2026, pèse sur Monaco, qui connaît un bon début de saison. La décision discorde souligne l'importance des comportements sur le terrain.

Paris Brunner va payer cher sa célébration contre Strasbourg. Réunie mercredi 23 septembre, la commission de discipline de la LFP a infligé à l’attaquant de l’AS Monaco deux matches de suspension ferme et deux matches avec sursis. La sanction prendra effet à partir du mardi 29 septembre 2026 à 00h00.

Une célébration qui a déclenché la procédure disciplinaire

Le scandale remonte au match nul entre Strasbourg et Monaco, disputé le 12 septembre lors de la 4e journée de Ligue 1. Ce soir-là, Paris Brunner avait remis Monaco à hauteur grâce à un but inscrit en seconde période, après une frappe lointaine qui avait permis au club princier d’arracher le 1-1. Mais son geste au moment de célébrer a immédiatement déclenché la polémique : l’attaquant allemand a mimé un égorgement, ce qui a conduit à la saisine de la commission de discipline.

La LFP tranche (c’est le cas de le dire) : Monaco perd son attaquant pour deux rencontres

Le verdict est donc tombé : « Deux matchs de suspension ferme et deux matchs avec sursis ». La décision vise le comportement du joueur pendant la rencontre, tel qu’il est formulé dans le relevé officiel de la LFP. Dans le même dossier, le directeur général de l’AS Monaco, Thiago Scuro, a lui aussi été sanctionné, mais seulement d’un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Brunner avait tenté de calmer la polémique

Après le match, Paris Brunner avait tenté de désamorcer la controverse. L’attaquant monégasque avait assuré : « Je n’ai pas voulu être irrespectueux ». Cette explication n’a pas empêché l’instance disciplinaire d’aller au bout de la procédure, ni de prononcer une sanction lourde contre l’un des hommes forts du début de saison monégasque.

Monaco touché en pleine dynamique

Cette suspension tombe alors que Monaco réalise un début de saison très solide. Après cinq journées, le club de la Principauté compte quatre victoires et un nul, occupe la tête du classement et Paris Brunner affiche déjà six buts. Son absence sur deux matches ferme représente donc un vrai coup dur pour l’équipe monégasque, au moment où la lutte en haut de tableau se tend encore un peu plus…