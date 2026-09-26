TikTok accepte de limiter le temps d’écran des adolescents après un accord avec l’Alabama

TikTok impose de nouvelles restrictions pour les adolescents suite à un accord avec l'Alabama, fixant une limite quotidienne de deux heures et instaurant des pauses après 15, 60 et 90 minutes d'utilisation. Cet accord, visant à imposer des standards communs aux plateformes, ne clôt pas le débat, d'autres États poursuivant encore TikTok.

TikTok a accepté d’imposer de nouvelles restrictions à l’usage de son application par les adolescents dans le cadre d’un accord conclu avec l’État de l’Alabama. Le réseau social devra notamment fixer par défaut une limite quotidienne de deux heures pour les 13-17 ans, interrompre l’accès entre minuit et 6 heures et suspendre certaines notifications pendant les heures de cours. Des « pauses productives » devront également apparaître après 15 minutes, puis après 60 et 90 minutes d’utilisation continue afin de casser les longues sessions de défilement. L’accord évite à TikTok un procès qui devait s’ouvrir lundi à Montgomery.

TikTok devra aussi renforcer ses outils de vérification de l’âge, proposer par défaut un fil non personnalisé aux adolescents et interdire les filtres cosmétiques pour les comptes de mineurs. Des mesures supplémentaires doivent limiter la visibilité des comptes adolescents auprès d’adultes et mieux informer les parents en cas d’interactions jugées suspectes. Le groupe versera au minimum 100 millions de dollars à l’Alabama, avec un montant susceptible d’atteindre 300 millions si d’autres États rejoignent des accords comparables. TikTok n’a reconnu aucune responsabilité dans le cadre de cette transaction.

Vers des règles communes pour les grandes plateformes

L’accord reprend en grande partie le dispositif accepté par Meta au mois d’août pour Instagram et Facebook. Meta avait notamment accepté un plafond quotidien combiné de deux heures pour les mineurs, des pauses obligatoires, une restriction nocturne et des limitations pendant le temps scolaire. L’Alabama avait alors obtenu 117,1 millions de dollars dans le cadre d’un accord plus large conclu avec de nombreux États et territoires américains. Certaines restrictions plus sévères sont conçues pour entrer en vigueur seulement si plusieurs grandes plateformes appliquent des règles équivalentes.

Cette logique montre que les procureurs généraux américains cherchent désormais moins à obtenir des engagements isolés qu’à imposer progressivement des standards communs à l’ensemble du secteur. Le risque pour les plateformes est évident : si Meta, TikTok, Snap ou YouTube adoptent chacun des règles différentes, les adolescents peuvent simplement déplacer leur temps d’écran d’une application à l’autre. Les accords négociés par l’Alabama cherchent donc à créer un effet d’entraînement, avec des obligations qui se renforcent à mesure que plusieurs acteurs s’alignent.

La bataille se déplace vers la conception même des réseaux sociaux

Le contentieux américain ne porte plus seulement sur les contenus illégaux ou la protection des données personnelles. Les États contestent désormais directement certaines mécaniques de conception des plateformes : défilement infini, notifications répétées, recommandations algorithmiques, filtres esthétiques ou mécanismes destinés à maintenir l’utilisateur connecté. Dans sa plainte contre TikTok, l’Alabama accusait notamment l’entreprise d’avoir conçu son application de manière à favoriser une utilisation compulsive tout en présentant ses outils de protection des mineurs comme plus efficaces qu’ils ne l’étaient réellement.

L’accord ne clôt pourtant pas le débat national. D’autres États américains poursuivent encore TikTok et plusieurs procédures visant les grandes plateformes restent ouvertes. Le changement le plus important pourrait donc être ailleurs : pour la première fois, des limitations de temps d’écran, des coupures nocturnes et des fils non personnalisés deviennent des obligations négociées avec des autorités publiques plutôt que de simples options proposées par les entreprises. Après Meta, TikTok accepte ainsi qu’une partie de son architecture destinée aux adolescents soit directement encadrée, ce qui rapproche progressivement les grands réseaux sociaux américains d’un régime spécifique pour les mineurs.