Mario Kart World : Nintendo muscle son jeu compétitif avec un grand tournoi européen en ligne

Nintendo organise ce week-end un nouvel événement compétitif européen sur Mario Kart World, exclusivement disponible sur Switch 2. Baptisé « European September Slipstream », le tournoi a débuté ce samedi 26 septembre à 10 heures et se poursuivra jusqu’à dimanche à 22 heures. Tous les participants commencent avec un score de 3 000 points, qui augmente ou diminue en fonction de leur classement à chaque course. Les joueurs peuvent enchaîner autant de parties qu’ils le souhaitent pendant toute la durée de l’événement, avant que leur score ne soit définitivement figé à la fermeture du tournoi.

Environ une semaine après la fin de la compétition, Nintendo publiera le classement des 100 meilleurs joueurs, ainsi que des classements par personnage. Pour participer, il faut disposer de Mario Kart World à jour, d’une Nintendo Switch 2 connectée à Internet et d’un abonnement Nintendo Switch Online. L’événement s’inscrit dans une série de compétitions lancées depuis la sortie du jeu : en juin, Nintendo avait déjà organisé un « Global Online Challenge » mondial fonctionnant sur le même principe de classement évolutif à partir de 3 000 points.

Nintendo installe progressivement une vraie logique de compétition

Cette répétition des tournois montre que Nintendo ne traite plus seulement Mario Kart comme un jeu multijoueur occasionnel. Le constructeur met en place des événements avec des dates précises, des classements officiels, des règles communes et une publication des résultats. En Amérique du Nord, le « Mario Kart World Open September 2026 » organisé quelques jours plus tôt servait même de qualification pour la Mario Kart World Fall Cup prévue en décembre, avec un classement officiel des 100 meilleurs participants.

Le format reste cependant très différent de celui d’un esport classique. Nintendo conserve les objets, l’aléatoire et les retournements de situation qui constituent l’identité historique de Mario Kart. Le constructeur ne cherche donc pas à transformer le jeu en simulation de course pure, mais plutôt à superposer une couche compétitive à une formule accessible au grand public. Aux États-Unis, certains événements officiels sont par exemple organisés en 150cc, sans équipes et avec les objets réglés en mode normal, ce qui préserve volontairement une part d’imprévisibilité.

Un modèle plus proche du jeu compétitif grand public que de l’esport traditionnel

La stratégie rappelle celle utilisée par Nintendo avec Splatoon ou Super Smash Bros. : créer des rendez-vous officiels et une communauté de joueurs performants sans construire nécessairement une ligue professionnelle permanente comparable à celles de League of Legends ou Counter-Strike. Mario Kart bénéficie d’un avantage considérable dans cette perspective : ses règles sont immédiatement compréhensibles et son audience dépasse largement le public traditionnel de l’esport. Un classement européen peut donc attirer aussi bien des joueurs très entraînés que des amateurs souhaitant simplement comparer leur niveau.

Le véritable test sera la régularité de ces rendez-vous. Entre le Global Online Challenge de juin, les événements européens et les compétitions nord-américaines qualificatives pour une coupe saisonnière, Nintendo commence à installer un calendrier autour de Mario Kart World. Si cette cadence se poursuit, le jeu pourrait devenir l’un des titres compétitifs les plus accessibles du catalogue Nintendo, sans renoncer à ce qui fait sa spécificité : une compétition sérieuse où une carapace bleue peut toujours bouleverser le classement dans les derniers mètres.