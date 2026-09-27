Migration : les ministres européens de l’Intérieur réunis à Munich pour durcir la politique de l’UE

Dix-sept ministres européens de l’Intérieur se réunissent à Munich pour renforcer les frontières extérieures de l'UE et accélérer les expulsions de migrants. L'Allemagne propose de transformer Frontex en agence de retour et d'étendre son action à des pays tiers, suscitant un débat sur une nouvelle politique migratoire.

Dix-sept ministres européens de l’Intérieur se sont retrouvés à Munich samedi pour discuter d’un renforcement des frontières extérieures de l’Union européenne et d’une accélération des expulsions de migrants en situation irrégulière. L’Allemagne pousse notamment à transformer Frontex en véritable agence de retour.

La capitale bavaroise a accueilli samedi une réunion de travail entre ministres européens de l’Intérieur consacrée à la refonte de la politique migratoire de l’Union européenne. Au cœur des discussions : le renforcement des frontières extérieures du bloc, l’accélération des procédures de retour et l’approfondissement du Pacte européen sur la migration et l’asile.

Le ministre allemand de l’Intérieur, Alexander Dobrindt, a plaidé pour un « mandat élargi » confié à l’agence européenne de garde-frontières Frontex, qui pourrait selon lui être transformée en une « agence de protection des frontières et de retour effectif ». Il a également appelé à étendre le périmètre d’action de Frontex aux pays de transit situés hors de l’UE, « bien entendu avec l’accord de ces pays », a-t-il précisé.

Dobrindt souhaite par ailleurs impliquer davantage Frontex dans l’application du règlement de Dublin, qui détermine quel État membre est compétent pour examiner une demande d’asile. « Un nouveau mécanisme européen de migration est nécessaire », a-t-il affirmé avant l’ouverture des travaux.

L’Allemagne, le Danemark, l’Autriche, les Pays-Bas et la Grèce ont tenu des discussions séparées sur la création de centres de rétention ou de plateformes de retour dans des pays tiers. Berlin espère conclure un accord avec un pays africain, voire asiatique, d’ici la fin de l’année. Le commissaire européen aux Affaires intérieures et à la Migration, Magnus Brunner, participait également à ces échanges.

Cette réunion intervient dans un contexte de pression croissante sur les gouvernements européens pour qu’ils adoptent des mesures plus restrictives en matière d’immigration, un sujet qui structure de plus en plus les débats politiques à l’échelle du continent.