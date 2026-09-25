L’aéroport Milan-Malpensa devient officiellement l’aéroport Silvio Berlusconi

L’aéroport international de Milan-Malpensa porte désormais officiellement le nom de Silvio Berlusconi. La nouvelle dénomination, « Aeroporto Internazionale Milano Malpensa – Silvio Berlusconi », a été matérialisée ce vendredi par le dévoilement de la signalétique au Terminal 1. La décision avait en réalité été prise dès juillet 2024 par l’Enac, l’autorité italienne de l’aviation civile, avec l’accord du ministère des Infrastructures et des Transports. L’hommage vise l’ancien président du Conseil, fondateur de Forza Italia et homme d’affaires mort en juin 2023 à l’âge de 86 ans. Pour l’Enac, cette dénomination entend reconnaître le rôle institutionnel, politique et entrepreneurial joué par Berlusconi pendant plusieurs décennies.

Le choix avait immédiatement provoqué une importante controverse politique en Lombardie. La ville de Milan, dirigée par Giuseppe Sala, ainsi que les communes de Cardano al Campo, Samarate et Somma Lombardo avaient saisi le tribunal administratif régional pour contester la procédure. Elles reprochaient notamment aux autorités nationales de ne pas avoir suffisamment associé les collectivités locales à la décision. Le débat avait aussi porté sur la possibilité de donner aussi rapidement à une infrastructure publique le nom d’une personnalité décédée. Les opposants à l’intitulé soulignaient en outre le caractère très clivant de l’héritage politique de Silvio Berlusconi, tandis que ses soutiens estimaient au contraire que son importance dans l’histoire récente de l’Italie justifiait cet hommage.

Près de deux ans de bataille juridique

En avril 2026, le tribunal administratif de Lombardie a finalement rejeté, pour partie comme infondés et pour partie comme irrecevables, les recours déposés contre la nouvelle appellation. Les juges ont retenu qu’un aéroport relève du domaine de l’État et répond à des intérêts nationaux et internationaux, ce qui le distingue de la toponymie municipale sur laquelle les communes disposent traditionnellement de compétences. La décision a conforté l’Enac et le ministère dans leur lecture de la procédure. L’autorité de l’aviation civile a alors demandé au gestionnaire SEA d’installer « avec toute l’urgence possible » les nouveaux panneaux portant le nom de l’ancien chef du gouvernement.

Pour les voyageurs, le changement reste essentiellement symbolique. Malpensa conserve son code international MXP, qui continuera d’être utilisé sur les billets d’avion, les écrans de départ et les étiquettes de bagages. Mais sur le plan politique et mémoriel, la décision est loin d’être neutre. Silvio Berlusconi a été quatre fois président du Conseil, patron d’un vaste empire médiatique et l’une des figures dominantes de la vie publique italienne pendant près de trente ans, tout en restant une personnalité profondément controversée. En donnant son nom au deuxième grand aéroport italien, les autorités inscrivent désormais durablement cette figure dans le paysage institutionnel du pays, au terme d’une bataille qui aura opposé pendant près de deux ans le gouvernement, l’Enac et plusieurs collectivités lombardes.