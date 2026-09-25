L’ex-international anglais Andy Carroll révèle avoir été agressé sexuellement par un homme chez lui en 2021: «Le traumatisme ne s’est pas estompé»

Andy Carroll révèle avoir été agressé sexuellement en 2021 par un ami de son ancienne compagne à son domicile. L'agresseur a été condamné à trois ans de prison. Dans son autobiographie, Carroll témoigne de l'impact durable de ce traumatisme sur sa vie personnelle et professionnelle.

Andy Carroll brise le silence sur un épisode particulièrement douloureux de sa vie. L’ancien international anglais de 37 ans révèle avoir été victime d’une agression sexuelle à son domicile en 2021, alors qu’il évoluait à Newcastle. L’homme mis en cause, un ami de son ancienne compagne Billi Mucklow, a par la suite été reconnu coupable d’infractions sexuelles et condamné à trois ans de prison.

L’ancien attaquant de Liverpool, West Ham et des Girondins de Bordeaux⁠ raconte pour la première fois publiquement cette agression dans son autobiographie Owning It, publiée cette semaine. Jusqu’ici, seules quelques personnes de son entourage connaissaient les faits.

« J’ai été agressé sexuellement, voilà, c’est dit »

Andy Carroll explique avoir longtemps hésité avant d’intégrer cet épisode dans son livre. Il a finalement décidé de raconter publiquement ce qu’il avait vécu : « J’ai été agressé sexuellement, voilà, c’est dit. Rien que d’y penser me fait peur et seules quelques personnes étaient au courant jusqu’ici. »

Le footballeur affirme avoir ajouté ce passage au dernier moment. « C’est effrayant d’en parler, mais cela a contribué à faire de moi la personne que je suis aujourd’hui, tout autant que les bonnes choses. Et si le fait d’en parler aide ne serait-ce qu’une seule personne, alors cela en aura valu la peine. »

Il se réveille alors que l’homme tente de lui pratiquer une fellation

Les faits remontent à 2021, pendant le deuxième passage d’Andy Carroll à Newcastle. Après un match disputé avec son club, l’attaquant rentre chez lui. Un ami de Billi Mucklow, absente ce soir-là, vient à son domicile pour regarder un combat de boxe et doit y passer la nuit.

Après avoir bu quelques verres, le joueur commence à ressentir des vertiges et décide d’aller se coucher. Dans son livre, il explique s’être alors demandé : « Est-ce qu’il a mis quelque chose dans mon verre ? » Aucun élément rendu public ne permet toutefois d’établir qu’il avait effectivement été drogué.

Andy Carroll raconte s’être ensuite réveillé et avoir découvert l’homme sous les draps, tentant de lui pratiquer une fellation alors qu’il dormait. Il le repousse immédiatement et le fait sortir de la maison. Lorsque celui-ci tente de revenir à l’intérieur, Carroll le frappe, avant d’appeler la police. Il raconte avoir ensuite fondu en larmes.

Son agresseur condamné à trois ans de prison

L’affaire est ensuite portée devant la justice. L’homme nie l’agression sexuelle et Andy Carroll doit témoigner lors du procès, une étape qu’il décrit comme particulièrement éprouvante : « C’était humiliant, embarrassant et absolument horrible. »

L’accusé est finalement reconnu coupable d’infractions sexuelles et condamné à trois ans de prison. Il est également inscrit au registre britannique des délinquants sexuels et se voit interdire de se rendre dans le village où résidait le footballeur.

Andy Carroll bénéficiait jusqu’ici de l’anonymat accordé aux victimes d’agressions sexuelles par la législation britannique. C’est donc lui qui a choisi, cinq ans après les faits, de rendre publiquement son identité et son histoire à travers son autobiographie.

« J’y pensais tous les jours »

L’ancien international anglais, qui compte 9 sélections et 2 buts avec les Three Lions, explique que cette agression a eu des conséquences durables sur sa vie personnelle et sur sa carrière : « Ce qui m’est arrivé a affecté chaque aspect de ma vie. J’y pensais tous les jours, ce qui rendait difficile de me concentrer sur quoi que ce soit d’autre, y compris le football. »

Andy Carroll confie également que les années écoulées n’ont pas suffi à effacer les conséquences de l’agression : « Le traumatisme de ce qui m’est arrivé ne s’est pas estompé. »

Passé notamment par Newcastle, Liverpool, West Ham, Amiens puis Bordeaux⁠, Andy Carroll évolue désormais à Dagenham & Redbridge, club anglais dont il est également copropriétaire. À 37 ans, l’ancien attaquant a choisi de raconter cet épisode qu’il avait gardé secret pendant plusieurs années.