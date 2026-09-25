Delphine Wespiser furieuse après la fausse annonce de la mort de son compagnon Roger: «Il est vivant, à mes côtés»

Delphine Wespiser dément fermement les rumeurs sur la mort de son compagnon Roger, circulant sur les réseaux sociaux. Bien qu'il lutte contre un cancer, Roger est vivant et à ses côtés. Elle exprime sa colère face à la propagation de ces fausses informations, qui ont suscité angoisse et douleur parmi leurs proches.

Delphine Wespiser a décidé de réagir après plusieurs jours de rumeurs particulièrement éprouvantes. Alors que des messages annonçant la mort de son compagnon Roger ont circulé sur les réseaux sociaux, l’ancienne Miss France a publié un long texte pour démentir catégoriquement cette information. Roger est bien vivant et se trouve à ses côtés, alors qu’il lutte actuellement contre un cancer.

Une situation difficile pour Delphine Wespiser⁠, qui explique avoir reçu pendant plusieurs jours des appels et des messages de personnes persuadées que son compagnon était décédé.

« Annoncer la mort de mon amoureux alors qu’il est vivant »

Delphine Wespiser raconte avoir eu besoin de plusieurs jours avant de parvenir à réagir publiquement à cette fausse annonce : « Depuis une semaine, je cherche mes mots. Et je crois que je n’en ai toujours pas trouvé à la hauteur de ce que nous vivons. Apprendre que des personnes ont annoncé la mort de mon amoureux alors qu’il est vivant, à mes côtés, est une violence que j’ai encore du mal à comprendre. »

Cette rumeur intervient alors que Roger traverse déjà une période particulièrement difficile en raison de son cancer. Delphine Wespiser insiste sur l’impact supplémentaire provoqué par la propagation de cette fausse information : « Lorsque l’on se bat déjà contre le cancer, lorsque chaque jour demande du courage, de la force et de l’espoir, devoir en plus affronter une telle fake news et la voir se propager est profondément éprouvant. »

Des proches en larmes persuadés que Roger était mort

La rumeur ne s’est pas limitée à quelques publications isolées. Selon Delphine Wespiser, elle a pris une telle ampleur que des proches l’ont directement contactée en pensant que Roger était réellement décédé : « À chaque appel, chaque message, chaque personne en larmes qui me dit : “Delphine, ce n’est pas possible… on l’aimait tellement…”, quelque chose se brise un peu plus en moi. Cette rumeur est devenue virale. »

L’ancienne Miss France explique également que cette fausse annonce a réveillé ses propres inquiétudes face à la maladie de son compagnon : « Mes angoisses se sont réveillées. Mes cauchemars aussi. Et le plus bouleversant, c’est que depuis une semaine, alors que c’est lui qui traverse cette épreuve, c’est encore lui qui trouve la force de s’occuper de moi et de me rassurer… »

« La matérialisation de l’une de mes plus grandes peurs »

Delphine Wespiser décrit les conséquences très concrètes de cette rumeur, qui a fini par transformer l’une de ses craintes en une fausse réalité relayée auprès de nombreuses personnes : « Elle a traversé les écrans pour devenir, dans la vraie vie, la matérialisation de l’une de mes plus grandes peurs. Alors aujourd’hui, je dois me ressaisir. Reprendre mes forces de guerrière. Parce que j’ai encore un combat à mener, et surtout parce que je veux continuer à vivre pleinement chaque instant auprès de l’homme que j’aime. » Elle préfère désormais se concentrer sur Roger et sur les moments qu’ils peuvent encore partager ensemble.

Dix ans de vie commune et d’épreuves

Delphine Wespiser revient également sur leur histoire. Le couple s’est rencontré il y a dix ans et a depuis traversé de nombreuses étapes ensemble : « Nous nous sommes trouvés il y a dix ans. Dix ans de vie, de rires, d’épreuves, de bonheur et d’amour. Pour le meilleur et pour le pire. Et malgré tout ce que nous traversons aujourd’hui, je mesure chaque jour la chance que nous avons de nous être trouvés ! »

Une déclaration très personnelle dans laquelle elle réaffirme son attachement à son compagnon au moment où celui-ci poursuit son combat contre la maladie.

« Roger est là. Avec moi »

Delphine Wespiser termine son message par un démenti particulièrement clair afin de mettre fin aux fausses informations circulant sur l’état de son compagnon : « Roger est là. Avec moi. Et nous allons continuer, ensemble. Je t’aime. ❤️ »

Roger est donc bien vivant et aux côtés de Delphine Wespiser. L’ancienne Miss France espère désormais mettre un terme à une rumeur de décès qui a provoqué pendant plusieurs jours l’inquiétude de nombreux proches et internautes.