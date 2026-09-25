Volkswagen rappelle près de 2,9 millions de véhicules pour un risque de défaillance de la direction

Volkswagen rappelle près de 2,9 millions de véhicules en raison d'un risque de corrosion sur une vis de direction, pouvant entraîner une perte de contrôle. Les modèles concernés incluent plusieurs Golf, Tiguan et Audi Q3 produits entre 2013 et 2024. Les propriétaires seront contactés pour un remplacement préventif de la pièce défectueuse.

Volkswagen lance un rappel massif à l’échelle mondiale après la découverte d’un risque de corrosion sur une vis de fixation de la direction. Selon les données de l’autorité allemande KBA, environ 2,16 millions de véhicules Volkswagen sont potentiellement concernés, auxquels s’ajoutent près de 700 000 Audi Q3. Les modèles visés chez Volkswagen sont les Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran et Caddy produits entre le 24 septembre 2013 et le 1er juillet 2024. Pour Audi, le rappel porte sur des Q3 fabriqués entre le 31 octobre 2017 et le 23 mai 2024. En Allemagne seulement, près de 900 000 Volkswagen et 58 555 Audi sont concernées.

Le problème touche un boulon fixant la crémaillère de direction au sous-châssis. De l’humidité peut provoquer sa corrosion, puis son affaiblissement et, dans les cas extrêmes, sa rupture. Le boîtier de direction pourrait alors être endommagé jusqu’à entraîner une perte de contrôle du véhicule. Le rappel, référencé notamment sous le code 48VS, prévoit le remplacement de cette pièce par une vis plus résistante à la corrosion. Le même défaut a déjà conduit les autorités canadiennes à rappeler certains Tiguan et Audi Q3, avec un avertissement explicite sur le risque d’accident en cas de perte de direction.

Pas d’immobilisation générale, mais une intervention à effectuer

Volkswagen assure n’avoir connaissance d’aucun dommage corporel lié à ce défaut et considère qu’une immobilisation immédiate de l’ensemble des véhicules n’est pas nécessaire. Les propriétaires pourront continuer à circuler jusqu’au rendez-vous organisé chez leur concessionnaire, où la pièce sera remplacée. Dans les pays où les campagnes sont déjà ouvertes, l’intervention doit être prise en charge dans le cadre du rappel. Les automobilistes concernés seront normalement contactés à partir du numéro d’identification de leur véhicule, le VIN, seul moyen fiable de déterminer si un exemplaire précis entre dans la campagne, les périodes de production couvrant plusieurs générations et variantes de modèles. Volkswagen rappelle d’ailleurs que ses campagnes de sécurité peuvent être vérifiées auprès de son réseau et via les outils prévus pour les propriétaires.

L’ampleur de l’opération tient surtout à la durée pendant laquelle la pièce concernée a été utilisée. Près de onze années de production sont couvertes pour certaines Volkswagen, ce qui explique le nombre particulièrement élevé de véhicules. La Golf, le Tiguan, le Touran et le Caddy comptent parmi les modèles les plus diffusés du constructeur en Europe. Le défaut n’est donc pas comparable à un problème limité à une série de quelques milliers de voitures : avec près de 2,9 millions de Volkswagen et Audi cumulées dans le monde, il s’agit d’une campagne de sécurité industrielle majeure pour le groupe.

Un nouveau dossier sensible pour le groupe allemand

Ce rappel intervient dans une période déjà compliquée pour Volkswagen. Le constructeur doit simultanément financer sa transition vers l’électrique, réduire ses coûts en Europe et affronter une concurrence chinoise de plus en plus forte. Le groupe reste toutefois l’un des plus importants constructeurs mondiaux, et les rappels de cette ampleur font partie des risques inhérents à des volumes de production considérables. Le nombre de véhicules rappelés ne signifie d’ailleurs pas que tous présentent effectivement une corrosion avancée : la campagne vise à remplacer préventivement la pièce sur l’ensemble du parc potentiellement exposé avant qu’une défaillance ne survienne.

Pour les propriétaires français, le point essentiel sera donc de vérifier si leur véhicule figure précisément dans la campagne lorsque Volkswagen France aura finalisé les modalités locales de rappel. La marque met déjà à disposition des dispositifs permettant de contrôler certaines campagnes à partir du VIN et recommande de faire effectuer les opérations de sécurité sans délai lorsqu’un véhicule est concerné. Dans ce dossier, le constructeur privilégie une correction préventive relativement simple, le remplacement d’un boulon, mais destinée à éliminer un risque dont la conséquence potentielle est, elle, particulièrement grave : la perte de la direction en circulation.