Emmanuel Macron prépare sa fin à l’Élysée: un long face-à-face avec Alain Duhamel bientôt diffusé sur France Télévisions

Emmanuel Macron s'apprête à participer à un entretien prolongé avec Alain Duhamel, sous forme de documentaire, qui sera diffusé sur France Télévisions et BFMTV avant la fin de l'année. Ce programme permettra au président de revenir sur ses deux mandats, marqués par des crises majeures, alors qu'il se rapproche de la fin de son mandat.

À quelques mois de la fin de son deuxième mandat, Emmanuel Macron va se prêter à un exercice beaucoup plus long que ses traditionnelles interviews télévisées. Le président de la République a accepté le principe d’un grand entretien avec Alain Duhamel, conçu sous la forme d’un documentaire consacré notamment à l’exercice du pouvoir. Le programme doit être diffusé en première partie de soirée sur France Télévisions avant la fin de l’année, puis sur BFMTV, qui participe à sa coproduction.

Le projet arrive au moment où Emmanuel Macron entre dans les derniers mois de sa présidence. Après deux mandats consécutifs, il ne pourra pas se représenter en 2027, l’article 6 de la Constitution disposant que nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels consécutifs. Le chef de l’État, qui s’est encore exprimé cette semaine lors d’une interview commune à TF1 et France 2, devrait cette fois disposer de beaucoup plus de temps pour revenir sur ses années à l’Élysée.

Un tournage prévu en plusieurs fois

Ce documentaire devait initialement commencer à être tourné la semaine dernière. L’enregistrement a finalement été reporté en raison de l’agenda diplomatique d’Emmanuel Macron. Le face-à-face doit désormais être enregistré en plusieurs étapes au cours des prochaines semaines.

Aucune date précise de diffusion n’a encore été annoncée, mais le programme est prévu avant la fin de l’année 2026, en soirée sur France Télévisions. BFMTV le diffusera ensuite à son tour.

Le dispositif se distingue clairement d’une interview présidentielle classique de 20 ou 30 minutes. Emmanuel Macron doit pouvoir revenir longuement sur l’exercice du pouvoir, à l’approche de la fin de ses dix années à la tête de l’État.

Alain Duhamel face à Emmanuel Macron pour un grand bilan

Pour conduire cet entretien, Emmanuel Macron a choisi une figure historique du journalisme politique français. Alain Duhamel a interrogé tous les présidents de la République en exercice depuis Valéry Giscard d’Estaing et suit la vie politique française depuis plus d’un demi-siècle. Il connaît également particulièrement bien l’actuel chef de l’État.

Le journaliste a déjà consacré deux livres à Emmanuel Macron : Emmanuel le Hardi, publié en 2021, puis Le Prince balafré, en 2023. Cette fois, leur échange prendra donc la forme d’un long document audiovisuel.

À 86 ans, Alain Duhamel reste par ailleurs très présent dans les médias. En janvier dernier, il avait confié espérer poursuivre son activité jusqu’à l’élection présidentielle de 2027, malgré des problèmes de santé. Il déclarait alors : « L’actualité est passionnante en ce moment, j’espère être présent jusqu’en 2027, si je ne suis pas mort avant. Je ne suis pas en bonne santé. »

Macron entre déjà dans le temps du bilan

Le calendrier donne à ce documentaire une dimension particulière. Emmanuel Macron a été élu pour la première fois en 2017, puis réélu en 2022. Il quittera l’Élysée en 2027 au terme de deux quinquennats marqués notamment par la crise des Gilets jaunes, la pandémie de Covid-19, la réforme des retraites, la dissolution de l’Assemblée nationale en 2024 et plusieurs crises internationales.

Ces dernières semaines, le président a multiplié les prises de parole alors que la présidentielle de 2027 prend progressivement de plus en plus de place dans le débat politique. Jeudi 24 septembre, il répondait encore aux questions de Gilles Bouleau et Caroline Roux sur TF1 et France 2 pendant une trentaine de minutes, avec notamment la crise des carburants et les tensions internationales au programme.

Le futur documentaire avec Alain Duhamel proposera un exercice différent, davantage tourné vers la manière dont Emmanuel Macron a exercé la fonction présidentielle depuis 2017. À quelques mois de son départ de l’Élysée, le chef de l’État commence ainsi à entrer dans le temps du bilan de ses deux mandats.