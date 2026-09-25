Prix Goncourt 2026: l’Académie retire le roman de Thélyson Orélien après la polémique sur l’IA et le plagiat

L’Académie Goncourt retire C’était ça ou mourir de Thélyson Orélien de sa sélection pour le prix 2026, suite à des accusations d'utilisation d'intelligence artificielle et de plagiat. Cette décision, prise pour préserver l'intégrité du prix, survient après une polémique grandissante autour de l'auteur, malgré sa récente réussite littéraire.

L’Académie Goncourt a décidé ce vendredi de retirer C’était ça ou mourir, le roman de Thélyson Orélien publié chez Grasset, de sa sélection pour le prix Goncourt 2026. Une décision prise après plusieurs jours de polémique autour de l’écrivain canado-haïtien, d’abord accusé d’avoir eu recours à l’intelligence artificielle pour écrire son roman⁠, puis visé par des accusations de plagiat concernant certains de ses textes plus anciens.

C’était ça ou mourir écarté de la course au Goncourt

Le roman figurait dans la première sélection du prix Goncourt dévoilée au début du mois de septembre. Il n’ira finalement pas plus loin. L’Académie a annoncé officiellement son retrait vendredi à la mi-journée, alors que la polémique entourant son auteur avait pris une ampleur considérable en quelques jours.

Pour justifier sa décision, l’Académie Goncourt explique : « Ce choix est dicté par la volonté de préserver l’intégrité du prix Goncourt, celui de l’Académie dont le rôle central consiste à promouvoir et couronner la littérature écrite par des femmes et des hommes. » La formulation fait écho aux interrogations sur une éventuelle utilisation d’intelligence artificielle dans l’écriture de C’était ça ou mourir.

Des accusations d’utilisation de l’IA toujours contestées

La polémique avait éclaté le 21 septembre lorsqu’un compte baptisé « Balance ton Claude » avait publié des résultats obtenus à l’aide du logiciel Pangram. Plusieurs passages de C’était ça ou mourir étaient présentés comme susceptibles d’avoir été générés par intelligence artificielle, le compte allant jusqu’à affirmer que le livre aurait été écrit « presque intégralement » avec une IA.

Depuis, l’essayiste Samuel Fitoussi a indiqué être l’une des personnes derrière ce compte, présenté comme un projet collectif. Les résultats de logiciels de détection ne permettent cependant pas, à eux seuls, d’établir avec certitude les conditions dans lesquelles un texte a été rédigé.

Thélyson Orélien a catégoriquement rejeté les accusations. Il a notamment déclaré : « Je n’ai jamais utilisé l’intelligence artificielle pour produire des textes. » L’écrivain affirme avoir commencé à travailler sur son roman plusieurs années avant sa publication et défend un processus d’écriture entièrement personnel.

Des soupçons de plagiat ont ensuite aggravé l’affaire

Après les accusations concernant l’IA, plusieurs anciens écrits de Thélyson Orélien datant notamment des années 2010 ont été examinés et comparés à des textes anglophones publiés auparavant. Des ressemblances et des formulations ressemblant à des traductions littérales ont alimenté de nouvelles accusations de plagiat.

Ces accusations concernent des publications antérieures au roman et ne constituent donc pas, en elles-mêmes, une preuve que C’était ça ou mourir aurait été écrit avec une intelligence artificielle. Elles ont toutefois considérablement élargi la polémique autour de l’auteur.

Du Prix du Roman Fnac au retrait du Goncourt en quelques jours

La décision est d’autant plus choc que Thélyson Orélien connaissait jusque-là une rentrée littéraire particulièrement réussie. Publié en France le 19 août chez Grasset après une première publication au Québec, C’était ça ou mourir avait approché les 35 000 exemplaires vendus en France avant l’éclatement de l’affaire.

Le 21 septembre, Thélyson Orélien avait même remporté le Prix du Roman Fnac 2026. Son livre avait également été retenu dans plusieurs sélections de prix littéraires et figurait notamment dans la première sélection du Prix Femina 2026⁠.

Les conséquences se sont depuis multipliées. Au Canada, son éditeur Boréal a suspendu les activités promotionnelles autour de l’écrivain tandis que plusieurs apparitions prévues ont été annulées. À ce stade, aucune annonce n’a été faite concernant un éventuel retrait du Prix du Roman Fnac, et le livre reste commercialisé.

Avec la décision de l’Académie Goncourt, C’était ça ou mourir est en revanche définitivement écarté de la course au plus célèbre prix littéraire français pour 2026.