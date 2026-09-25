Airbus : un défaut de qualité sur l’A321neo ravive les tensions autour de la montée en cadence

Airbus révèle un défaut de qualité affectant des centaines d'A321neo, lié à une couche anticorrosion d'un sous-traitant, mais garantit qu'il n'engendre pas de problèmes de sécurité. Cette situation complique la montée en cadence de la production, essentielle pour atteindre les objectifs de livraisons de 2026, sans compromettre la qualité.

Airbus a identifié un défaut de qualité susceptible d’affecter plusieurs centaines d’A321neo, son monocouloir le plus demandé. Le problème concerne une couche anticorrosion située à l’avant du fuselage, qui pourrait ne pas offrir la résistance attendue sur certains appareils. Le groupe insiste toutefois sur le fait qu’il ne s’agit pas, à ce stade, d’un problème de sécurité et que les avions concernés peuvent continuer à voler. Un correctif a déjà été défini. L’annonce a néanmoins pesé sur le titre Airbus à la Bourse de Paris, où l’action reculait vendredi matin, les investisseurs redoutant surtout un nouvel obstacle industriel au moment où l’avionneur cherche à accélérer fortement ses livraisons.

Selon les informations disponibles, le défaut serait lié à une couche anticorrosion appliquée par un sous-traitant de Leonardo, l’un des fournisseurs de structures aéronautiques d’Airbus. Le groupe italien n’a pas souhaité commenter. L’enjeu est moins la gravité immédiate du défaut que son ampleur potentielle : l’A321neo est devenu le pilier commercial de la famille A320. À fin août, Airbus comptait 7 577 appareils de la famille A320 dans son carnet de commandes, dont 5 691 A321neo. Le modèle représente donc environ les trois quarts du carnet de commandes de cette famille, ce qui explique l’attention particulière portée à tout problème susceptible de ralentir la production ou les livraisons.

Un programme au cœur de la stratégie industrielle d’Airbus

Airbus cherche depuis plusieurs années à accélérer la production de la famille A320 pour répondre à une demande mondiale toujours très forte. Le groupe a inauguré en juin une deuxième ligne d’assemblage modernisée à Toulouse et vise désormais une cadence comprise entre 70 et 75 appareils par mois d’ici fin 2027, avant de se stabiliser à 75. Cette montée en cadence implique une coordination étroite entre les sites de Toulouse, Hambourg, Mobile aux États-Unis et Tianjin en Chine, mais surtout une pression considérable sur l’ensemble des équipementiers et sous-traitants. Airbus reconnaît lui-même que l’enjeu n’est pas seulement de produire davantage, mais de préserver les standards de qualité à mesure que les volumes augmentent.

Le groupe maintient pour l’instant son objectif d’environ 870 livraisons d’avions commerciaux en 2026. Airbus avait confirmé cette prévision lors de la publication de ses résultats semestriels fin juillet, avec un objectif d’EBIT ajusté d’environ 7,5 milliards d’euros et de 4,5 milliards d’euros de flux de trésorerie disponible avant financement clients. L’avionneur avait cependant assorti ces objectifs d’une hypothèse importante : l’absence de nouvelles perturbations majeures dans la chaîne d’approvisionnement ou ses opérations internes. Le défaut constaté sur l’A321neo est donc surveillé de près, car même un problème techniquement maîtrisé peut perturber le rythme des livraisons lorsqu’il concerne un volume important d’appareils.

La qualité devient un enjeu aussi important que la cadence

Ce nouveau dossier intervient alors qu’Airbus sort d’une longue période de tensions industrielles liées aux conséquences de la pandémie, aux difficultés d’approvisionnement en moteurs et équipements et à la montée en puissance simultanée de plusieurs programmes. Le groupe avait déjà souligné en début d’année que les problèmes rencontrés récemment sur certains panneaux de fuselage et d’autres équipements l’avaient conduit à renforcer encore ses exigences sur la qualité. La direction a fait de la montée en cadence sa priorité pour 2026, mais elle répète désormais que cet objectif ne doit pas se faire au détriment des contrôles industriels.

Pour l’instant, Airbus estime que le correctif disponible devrait limiter les conséquences commerciales du défaut. Les données de suivi des livraisons disponibles cette semaine ne montrent pas encore de ralentissement significatif, selon l’analyse de Jefferies citée par Reuters. Mais l’incident rappelle la difficulté de produire à une échelle sans précédent dans l’aéronautique civile. L’A321neo représente aujourd’hui l’un des plus grands succès industriels d’Airbus face au Boeing 737 MAX et concentre une part majeure de sa croissance future. Plus la cadence augmente, plus la qualité de chaque maillon de la chaîne de fournisseurs devient stratégique. Le véritable enjeu pour Airbus sera donc de corriger rapidement les appareils concernés sans remettre en cause ni ses objectifs de livraisons pour 2026 ni son ambition d’atteindre la cadence historique de 75 appareils de la famille A320 par mois.