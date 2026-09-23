Big Fernand sous sauvegarde : le pionnier du burger premium rattrapé par un marché devenu impitoyable

Big Fernand, pionnier du burger premium, entre en procédure de sauvegarde pour se réorganiser face à un marché de la restauration rapide de plus en plus compétitif. Bien que l'enseigne ait élargi son offre, sa capacité à justifier ses prix premium est mise à l'épreuve, nécessitant des ajustements pour maintenir sa position.

Big Fernand traverse une zone de turbulences. Big Groupe, la société qui porte notamment le développement et les activités de l’enseigne, a été placé en procédure de sauvegarde par le tribunal des activités économiques de Paris le 16 février 2026. Une précision est essentielle : Big Fernand n’est ni en liquidation ni en redressement judiciaire. La sauvegarde est une procédure préventive destinée à permettre à une entreprise qui rencontre des difficultés de se réorganiser avant d’être en cessation des paiements. Le signal reste sérieux pour une marque qui, depuis son lancement parisien en 2012, avait réussi à transformer le burger français premium en véritable concept national. Big Fernand revendique aujourd’hui 45 restaurants en France et au Luxembourg.

Le modèle est pourtant confronté à une équation devenue beaucoup plus difficile. Un « Hamburgé » classique est affiché autour de 14,90 euros et les formules montent de 18,90 à 24,90 euros. Mais prix premium ne signifie pas nécessairement marge premium. Viandes, fromages français, pain, personnel, loyers commerciaux, énergie et commissions de livraison pèsent sur les coûts. Dans le même temps, le client compare désormais Big Fernand non seulement à McDonald’s ou Burger King, mais aussi aux dizaines de concepts de smash burgers, de poulet frit, de tacos, aux boulangeries et au prêt-à-manger des grandes surfaces. La restauration rapide française reste puissante, mais elle est entrée dans une bataille du rapport quantité-prix où chaque euro supplémentaire doit être immédiatement perceptible par le consommateur.

Le vrai défi : continuer à justifier le prix premium

Dire que Big Fernand n’a plus évolué serait cependant excessif. L’enseigne a enrichi sa gamme avec des smash burgers, développé une offre de poulet croustillant, lancé des salades et multiplié les opérations ponctuelles, notamment avec le combattant Benoît Saint-Denis ou une collaboration autour d’un burger au saumon et au thon. Le problème est davantage celui de la puissance de la marque dans un univers où les nouveaux concepts naissent directement sur TikTok et Instagram, construisent une communauté avant même d’ouvrir plusieurs restaurants et utilisent les files d’attente comme outil marketing. Le ton franchouillard, les chemises à carreaux et le mot « Hamburgé » avaient constitué une rupture très identifiable en 2012. Quatorze ans plus tard, cette singularité doit désormais se renouveler en permanence pour conserver la même force.

Les mouvements récents montrent d’ailleurs une entreprise en pleine réorganisation plutôt qu’un réseau simplement à l’arrêt. Big Groupe a cédé en 2026 son fonds de commerce d’Aéroville pour 380 000 euros puis celui du centre commercial des Quatre Temps à La Défense pour 360 000 euros. Parallèlement, l’enseigne continue d’annoncer de nouvelles implantations, notamment dans les aéroports et via des partenaires, ainsi que des ouvertures à Orly, Valence ou Nouméa. Le contexte général n’aide pas : Pomme de Pain a été placé en redressement judiciaire en février et Basilic & Co en mars, tandis que les défaillances progressent dans la restauration rapide. Pour Big Fernand, il serait donc prématuré d’attribuer les difficultés à une expansion non rentable ou à une mauvaise structure sans disposer des comptes récents permettant de le démontrer. Mais la procédure de sauvegarde confirme une chose : même une marque forte, connue et historiquement différenciante n’échappe plus à la nécessité de prouver simultanément la rentabilité de chaque restaurant, la pertinence de son prix et sa capacité à rester désirable.

Vérifications hors article : l’ouverture de la sauvegarde de Big Groupe au 16 février 2026 et les cessions d’Aéroville et de La Défense sont confirmées par les annonces légales. Pappers Big Fernand revendique actuellement 45 restaurants et continue de communiquer sur de nouvelles implantations et innovations de gamme. Big Fernand Pomme de Pain et Basilic & Co ont bien été placés en redressement judiciaire en 2026. Pappers Je n’ai pas repris le chiffre « 27 % des enseignes en procédure judiciaire sont dans la restauration contre 9 % en 2025 », car je n’ai pas trouvé de source statistique suffisamment solide permettant de le confirmer indépendamment.