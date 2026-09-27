Une tempête hivernale frappe le nord-est des États-Unis : inondations, coupures de courant et chaos dans les transports

Une tempête hivernale majeure frappe le nord-est des États-Unis, entraînant des inondations, plus de 100 000 foyers sans électricité et des milliers de vols annulés. Les gouverneurs de New York et du New Jersey ont déclaré l'état d'urgence, conseillant aux résidents de rester prudents face à la situation critique.

Un puissant nor’easter a balayé samedi la côte nord-est des États-Unis, provoquant des inondations côtières majeures, des coupures d’électricité pour plus de 100 000 foyers et l’annulation de milliers de vols. New York et le New Jersey ont déclaré l’état d’urgence.

Des dizaines de millions d’habitants du nord-est des États-Unis ont été touchés samedi par une tempête de type nor’easter, ce phénomène météorologique caractéristique de la côte atlantique nord-américaine qui combine vents violents, pluies abondantes et submersions côtières. Le Service météorologique national américain a placé en alerte une zone s’étendant de la Virginie jusqu’au Maine, incluant New York et Boston.

Les gouverneurs de New York et du New Jersey ont tous deux déclaré l’état d’urgence. Dans les communes côtières du New Jersey, notamment Surf City et Manasquan, rues et habitations ont été envahies par les eaux. La pleine lune de samedi a aggravé le phénomène en amplifiant les marées hautes. « J’exhorte tous les habitants du New Jersey à prendre cette tempête au sérieux, à rester vigilants et à suivre les consignes locales », a déclaré la gouverneure Mikie Sherrill.

À New York, des rafales atteignant 86 km/h ont été signalées, entraînant des chutes d’arbres et de lignes électriques. Plus de 100 000 foyers, quasi exclusivement dans le nord-est du pays, se sont retrouvés privés d’électricité selon le site de suivi PowerOutage. Le maire de New York, Zohran Mamdani, a appelé les résidents à limiter leurs déplacements : « Ne prenez la route que si c’est indispensable. Ne traversez pas les zones inondées, ni à pied ni en voiture. »

Le trafic aérien a été sévèrement perturbé. L’Administration fédérale de l’aviation a recommandé aux passagers de vérifier l’état de leurs vols auprès des compagnies aériennes. Selon le service de suivi FlightAware, plus de 2 400 vols ont été retardés et près de 1 200 annulés.

La tempête a également contraint les organisateurs de plusieurs grands événements à renoncer à leurs programmes. Le concert d’Ed Sheeran prévu au stade Gillette, dans la banlieue de Boston, a été annulé pour des raisons de sécurité. Le festival Global Citizen, qui devait se tenir dans Central Park à New York avec Lauryn Hill, Wyclef Jean et John Legend en têtes d’affiche, n’a pas eu lieu. Un match de football professionnel entre le Red Bull New York et le St Louis City SC a également été supprimé. Les Red Sox de Boston ont quant à eux déplacé leur dernière rencontre contre les Cubs de Chicago au dimanche après-midi, en Floride.