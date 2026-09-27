POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Dominique de Villepin fait appel aux dons pour préparer sa campagne

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Présidentielle 2027 : Dominique de Villepin fait appel aux dons pour préparer sa campagne
Présidentielle 2027 : Dominique de Villepin fait appel aux dons pour préparer sa campagne

Dominique de Villepin cherche à donner des moyens supplémentaires à ses ambitions présidentielles. Dans son « Journal de campagne » du 25 septembre, RTL a relayé un appel aux dons de l’ancien Premier ministre, en précisant que le message circulait déjà depuis une semaine sur les réseaux sociaux.

Donner des moyens à La France humaniste

L’objectif affiché est de renforcer La France humaniste, son organisation politique, pour lui permettre de rivaliser avec des formations disposant d’appareils déjà structurés. Dominique de Villepin se dit déterminé à se présenter à l’élection présidentielle, mais souligne la nécessité de réunir les moyens indispensables à cette ambition.

La démarche place désormais la question du financement au premier plan. Au-delà des interventions publiques et des prises de position politiques, l’ancien Premier ministre sollicite directement ceux qui souhaitent soutenir son projet. Il cherche ainsi à convertir l’adhésion à sa démarche en ressources pour son mouvement et la préparation d’une campagne.

Une étape d’organisation, pas une candidature déjà validée

Cet appel aux dons marque une séquence distincte de ses déclarations programmatiques ou diplomatiques. Il concerne d’abord la capacité de son organisation à se donner les moyens d’entrer dans la compétition présidentielle.

Il ne constitue toutefois pas une validation administrative de sa candidature. Celle-ci dépendra notamment de l’obtention des parrainages nécessaires. Pour Dominique de Villepin, la préparation de 2027 se poursuit donc sur plusieurs fronts : affirmer sa volonté politique, renforcer son mouvement et réunir les conditions concrètes de sa participation au scrutin.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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