POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Mélenchon veut 12 milliards d’euros supplémentaires par an pour le logement et le BTP

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Présidentielle 2027 : Mélenchon veut 12 milliards d’euros supplémentaires par an pour le logement et le BTP
Présidentielle 2027 : Mélenchon veut 12 milliards d’euros supplémentaires par an pour le logement et le BTP

Jean-Luc Mélenchon commence à dévoiler son plan pour relancer massivement la construction et le logement. En déplacement vendredi dans un centre de formation des métiers du bâtiment à Noisy-le-Grand, le candidat de La France insoumise a présenté les grandes lignes d’un « plan d’investissement productif » dont la version complète doit être dévoilée lundi.

LFI fixe un objectif de 400 000 logements nouveaux par an. Plus de 35 % de ce volume proviendrait de la mobilisation du parc existant, notamment par la réquisition de logements vacants ou des changements d’usage. Le parti veut inscrire cette politique dans une « planification pluriannuelle et territorialisée ».

12 milliards d’euros d’investissement public en plus chaque année

Pour financer ce programme, La France insoumise veut augmenter de 12 milliards d’euros par an les investissements de l’État dans le secteur du logement et du BTP. Le mouvement évoque des hausses de crédits budgétaires et des subventions ciblées ainsi qu’un recours accru à certains matériaux comme le bois, la paille, la terre crue, le lin ou le chanvre.

Jean-Luc Mélenchon a aussi profité de cette visite pour renouer avec un domaine qu’il connaît bien : l’enseignement professionnel, dont il fut ministre délégué entre 2000 et 2002. Les éléments dévoilés vendredi restent cependant des propositions de campagne ; le plan complet doit être présenté lundi avant de pouvoir en évaluer précisément le financement et les modalités.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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