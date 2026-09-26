Uber : sur une course facturée 30 euros, combien reste réellement au chauffeur ?

L'analyse des prix des courses Uber révèle que sur un tarif de 30 euros, le chauffeur peut recevoir entre 16,50 et 22,50 euros avant charges, selon la commission appliquée. Le modèle de tarification, basé sur des algorithmes, rend le système opaque, suscitant des préoccupations sur la rémunération des conducteurs face à des frais professionnels importants.

Lorsqu’un passager paie 30 euros une course Uber, les 30 euros ne reviennent pas au chauffeur. Depuis novembre 2024 en France, la plateforme utilise une tarification affichée à l’avance : le prix demandé au client et la rémunération proposée au conducteur sont calculés séparément par algorithme, en fonction notamment de la distance, de la durée estimée, de la demande, de la circulation et des données historiques. Un rapport publié cette semaine par la Confédération européenne des syndicats et Worker Info Exchange affirme que la part conservée par Uber peut, dans certains cas observés, monter jusqu’à 45 % en France. Uber conteste cette présentation et affirme que son prélèvement global est resté stable et que « la grande majorité » du prix des courses revient aux chauffeurs.

Sur une course de 30 euros, une retenue de 25 % laisserait ainsi environ 22,50 euros au chauffeur avant ses propres charges. Avec une différence de 45 %, montant maximal relevé dans certains cas par le rapport, il ne resterait plus que 16,50 euros. Il ne faut toutefois pas présenter ces deux chiffres comme une grille fixe appliquée à toutes les courses : précisément, le nouveau système dissocie le prix payé par le client de l’offre faite au conducteur. Une même proportion n’est donc plus nécessairement prélevée à chaque trajet. Uber reconnaît d’ailleurs que le montant proposé peut varier selon les caractéristiques de la course et la situation du marché, tout en indiquant au chauffeur sa rémunération avant qu’il accepte ou refuse la prestation.

Des 16,50 ou 22,50 euros, il faut encore retirer les frais du chauffeur

Surtout, la somme versée par Uber ne constitue pas le revenu net personnel du conducteur. Les chauffeurs VTC utilisant la plateforme sont des travailleurs indépendants : ils doivent financer leur véhicule ou sa location, le carburant ou l’électricité, l’assurance professionnelle, l’entretien, les pneumatiques, le nettoyage et, selon leur statut, leurs cotisations sociales et leur fiscalité. Le poids de ces frais dépend fortement du véhicule, du kilométrage annuel et du statut juridique retenu. Une course donnant lieu à 20 euros versés par la plateforme ne signifie donc pas que le chauffeur gagne 20 euros. Son revenu réel ne peut être calculé qu’après prise en compte des coûts professionnels et du temps passé à attendre ou à rejoindre le passager.

Cette question est d’autant plus importante que les données officielles montrent une érosion du pouvoir d’achat d’une partie des conducteurs. Dans son analyse 2026 portant sur neuf plateformes entre 2021 et 2025, l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi constate que, pour la majorité des plateformes étudiées, la progression du revenu horaire nominal n’a pas compensé l’inflation sur la période. Les différences sont également considérables d’une application à l’autre et d’une année sur l’autre. En 2025, l’évolution du revenu horaire brut observée par l’ARPE allait ainsi de -3,4 % à +48,6 % selon les plateformes, signe d’un marché devenu très hétérogène.

Des revenus minimums existent, mais ils ne répondent pas à toute la question

Le dialogue social a progressivement instauré des garde-fous. Les accords du secteur prévoient notamment un minimum de 9 euros par course après prélèvement des frais de plateforme, ainsi qu’une garantie de 30 euros par heure d’activité et de 1 euro par kilomètre parcouru selon les modalités prévues par les accords homologués. Le calcul horaire tient compte du temps d’approche du chauffeur vers le client. Ces planchers évitent certaines offres particulièrement faibles mais ne garantissent pas un salaire net équivalent, puisque les dépenses professionnelles restent supportées par le conducteur.

Le débat porte donc moins sur une « commission Uber » unique que sur la manière dont l’algorithme partage désormais la valeur de chaque course. Worker Info Exchange estime que cette séparation entre prix client et prix chauffeur rend le système plus opaque et permet des écarts pouvant atteindre 45 % sur certains trajets. Uber répond que les chauffeurs restent libres de refuser chaque proposition et soutient que la tarification dynamique doit permettre d’adapter les rémunérations aux conditions du marché. Fait notable, la plateforme reconnaissait elle-même cet été que 70 % des chauffeurs interrogés dans sa consultation 2026 citaient comme principal facteur de baisse de leurs revenus le fait que les courses proposées n’étaient « pas assez bien rémunérées », tandis que seulement 17 % jugeaient satisfaisant le fonctionnement de la tarification dynamique.

Sur une course à 30 euros, le calcul peut donc se résumer ainsi : environ 22,50 euros versés au chauffeur avec un écart de 25 %, mais seulement 16,50 euros dans un cas où l’écart atteint 45 %. Et ce n’est qu’ensuite que commencent les dépenses du conducteur. C’est cette différence entre le prix affiché au passager, la somme reçue par le chauffeur et son véritable revenu après charges qui se trouve désormais au cœur du débat sur le modèle économique des plateformes.