POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : les Écologistes suspendent Yannick Jadot après son soutien à Raphaël Glucksmann

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Présidentielle 2027 : les Écologistes suspendent Yannick Jadot après son soutien à Raphaël Glucksmann
Présidentielle 2027 : les Écologistes suspendent Yannick Jadot après son soutien à Raphaël Glucksmann

Les Écologistes ont décidé de suspendre Yannick Jadot pour trois mois après son soutien à Raphaël Glucksmann dans la course à l’élection présidentielle. Le secrétariat exécutif du parti a prononcé cette mesure « à titre conservatoire » et demandé au sénateur de Paris de ne plus s’exprimer publiquement au nom du mouvement pendant cette période.

La décision intervient alors que le parti n’a pas encore arrêté définitivement sa stratégie pour 2027. Marine Tondelier demeure pour l’instant candidate des Écologistes, mais les adhérents doivent se prononcer en décembre entre le maintien d’une candidature autonome et le soutien à une autre personnalité de gauche. Yannick Jadot avait, lui, choisi dès la fin du mois d’août de rejoindre Raphaël Glucksmann.

Jadot dénonce une « stratégie funeste »

Le sénateur a immédiatement contesté la décision. Il dit espérer que les écologistes ne poursuivront pas une « stratégie funeste de résignation à être des observateurs passifs » et justifie son choix par ses convergences avec le candidat de Place publique sur l’écologie, l’Europe, la démocratie ou encore la lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

Les deux hommes reconnaissent néanmoins des divergences, notamment sur le nucléaire : Raphaël Glucksmann souhaite construire de nouveaux réacteurs, contrairement à Yannick Jadot. La suspension illustre surtout les fortes divisions stratégiques qui traversent aujourd’hui les Écologistes sur la présidentielle et leurs alliances à gauche.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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