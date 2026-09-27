F1 : Isack Hadjar signe un podium pour son retour à Bakou, George Russell bat Max Verstappen pour 196 millièmes

Isack Hadjar effectue un retour réussi en Formule 1 en terminant troisième du Grand Prix d'Azerbaïdjan, après une absence de trois courses due à une blessure. George Russell remporte la course, battant Max Verstappen de justesse. Hadjar, en pleine forme, profite de cette performance pour consolidar son poste chez Red Bull jusqu’en 2027.

Isack Hadjar pouvait difficilement rêver meilleur retour en Formule 1. Après trois Grands Prix d’absence en raison d’une fracture du poignet gauche, le Français termine troisième du Grand Prix d’Azerbaïdjan, qui se tenait exceptionnellement un samedi, derrière George Russell et Max Verstappen. Le Britannique de Mercedes s’impose au terme de 51 tours et résiste jusqu’à la ligne à Verstappen, deuxième à seulement 196 millièmes.

Pour Hadjar, ce podium arrive quelques jours seulement après l’officialisation de sa prolongation chez Red Bull pour la saison 2027⁠. Le Français, qui vient de passer six semaines sans disputer de Grand Prix, retrouve immédiatement les premières places avec sa Red Bull.

Hadjar revient après trois Grands Prix d’absence et monte sur le podium

Blessé au poignet gauche pendant la trêve estivale, Isack Hadjar manque successivement les Grands Prix des Pays-Bas, d’Italie et de Madrid. Autorisé à reprendre la compétition à Bakou, il aborde le week-end avec un poignet encore protégé et se qualifie quatrième.

En course, le Français se montre immédiatement capable de suivre le rythme aux avant-postes. Après avoir perdu une position au départ face à Lando Norris, il récupère rapidement sa place puis remonte jusqu’au troisième rang. Max Verstappen passe devant lui au septième tour et se lance à la poursuite de George Russell. Hadjar reste dans le groupe de tête et profite ensuite des événements de course pour sécuriser sa troisième place.

Le Français franchit finalement la ligne à 10,704 secondes du vainqueur et avec plus de trois secondes d’avance sur Charles Leclerc, quatrième. Il inscrit 15 points et offre à Red Bull deux places sur le podium.

Après l’arrivée, Hadjar savoure ce retour réussi : « Je suis très, très heureux d’avoir enfin un premier vrai podium obtenu grâce à mon rythme. » Il reconnaît cependant que son poignet n’est pas encore totalement remis : « Même s’il est un peu engourdi, je suis heureux. »

Le troisième podium en Formule 1 pour Isack Hadjar

À Bakou, Isack Hadjar décroche le troisième podium de sa carrière en Formule 1 et son deuxième de la saison 2026. Il avait déjà terminé troisième à Monaco après le reclassement définitif de Pierre Gasly, sanctionné à l’issue de la procédure devant la Cour d’appel internationale de la FIA⁠.

Hadjar considère toutefois le résultat de Bakou comme son premier podium obtenu uniquement par sa performance en piste. Son premier, à Zandvoort en 2025 avec Racing Bulls, avait été favorisé par l’abandon de Lando Norris, tandis que celui de Monaco 2026 avait été définitivement acquis après les pénalités infligées à Pierre Gasly.

Le pilote français résume son week-end : « Cela a été six très longues semaines. Je pense que c’était le bon moment pour revenir. Je me sentais fort. Ce week-end, j’ai vraiment avancé étape par étape. »

George Russell résiste à Max Verstappen jusqu’à la ligne

Devant, George Russell maîtrise une grande partie du Grand Prix. Parti en pole position, le Britannique conserve la tête et construit progressivement une avance importante. Deux interventions de la voiture de sécurité réduisent cependant son avantage et permettent à Max Verstappen de revenir dans la lutte pour la victoire.

Dans les derniers tours, les deux hommes roulent à la limite. Russell touche même légèrement le mur avec sa Mercedes. Verstappen revient encore dans l’ultime boucle, alors que Russell rencontre un problème de puissance à la sortie du virage 15 sous drapeaux jaunes. La Red Bull se rapproche dans la dernière ligne droite, mais la Mercedes conserve 0,196 seconde d’avance au passage du drapeau à damier.

« Le restart a probablement été le moment le plus stressant de l’après-midi avec Max juste derrière moi », reconnaît George Russell après sa victoire. Verstappen estime de son côté que Red Bull a tiré le maximum de la course : « Nous avons vraiment maximisé le résultat aujourd’hui. C’est un résultat fantastique pour l’équipe d’avoir deux voitures sur le podium. »

Leclerc quatrième, Antonelli cinquième, Ocon dans les points

Derrière le trio Russell-Verstappen-Hadjar, Charles Leclerc termine quatrième avec sa Ferrari, à 14,136 secondes du vainqueur. Kimi Antonelli prend la cinquième place devant Lewis Hamilton. Arvid Lindblad termine septième, tandis qu’Esteban Ocon inscrit les points de la huitième place avec Haas. Oliver Bearman et Carlos Sainz complètent le Top 10.

La course est également marquée par plusieurs abandons. Pierre Gasly, Franco Colapinto et Lando Norris quittent notamment l’épreuve après un accident impliquant les deux Alpine et la McLaren. Fernando Alonso, Lance Stroll, Alexander Albon et Valtteri Bottas ne voient pas non plus l’arrivée.

Pour Red Bull, Bakou se termine avec 33 points grâce aux deuxième et troisième places de Verstappen et Hadjar. Pour le Français, le résultat prend une dimension particulière : six semaines après sa fracture du poignet et dès son premier Grand Prix depuis sa blessure, il retrouve le podium et confirme sa place aux côtés de Verstappen, quelques jours après avoir obtenu son contrat pour 2027.