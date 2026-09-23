F1 : Isack Hadjar prolongé par Red Bull pour 2027, le Français restera aux côtés de Max Verstappen

Isack Hadjar poursuivra l’aventure chez Red Bull en 2027. L’écurie autrichienne a officialisé ce mercredi 23 septembre la prolongation du contrat du pilote français, qui conservera son baquet aux côtés de Max Verstappen la saison prochaine. À 21 ans, Hadjar obtient ainsi la confiance de Red Bull pour une deuxième année consécutive dans l’équipe principale.

L’annonce est faite à Bakou, à quelques jours du Grand Prix d’Azerbaïdjan, où le Français doit retrouver la compétition après plusieurs semaines d’absence. Un retour accompagné d’une excellente nouvelle pour celui qui s’est progressivement installé parmi les pilotes sur lesquels Red Bull compte pour son avenir.

Red Bull verrouille Hadjar pour 2027

Promu chez Red Bull pour la saison 2026 après avoir débuté en Formule 1 avec Racing Bulls, Isack Hadjar n’aura donc pas à attendre la fin du championnat pour connaître son avenir. L’écurie a choisi de prolonger son contrat et de conserver son duo actuel pour 2027.

Le Français continuera ainsi de partager le garage avec Max Verstappen. Une association particulièrement exigeante compte tenu du statut du Néerlandais, devenu la référence de Red Bull au cours des dernières saisons.

Hadjar a toutefois rapidement trouvé sa place depuis sa promotion. Sa saison 2026 a notamment été marquée par son podium à Monaco. Le Français avait récupéré la troisième place du Grand Prix de Monaco après une décision de la FIA⁠.

« Je suis vraiment ravi de poursuivre l’aventure »

Isack Hadjar a accueilli avec enthousiasme cette prolongation, quelques mois seulement après son arrivée dans l’équipe.

Le Français a déclaré : « Je suis vraiment ravi de poursuivre l’aventure avec Oracle Red Bull Racing. » Il a également rappelé ce que représente pour lui le fait de courir dans une équipe de cette dimension et de travailler aux côtés de Max Verstappen.

Hadjar appartient à la filière Red Bull depuis plusieurs années. Après son passage par la Formule 3 puis la Formule 2, il avait obtenu son premier volant permanent en Formule 1 chez Racing Bulls avant d’être choisi pour rejoindre l’écurie principale.

Une progression rapide depuis ses débuts en Formule 1

La carrière d’Isack Hadjar en Formule 1 a connu une accélération spectaculaire. Dès sa première saison, le Français avait décroché son premier podium lors du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort, confirmant rapidement les espoirs placés en lui.

Sa promotion chez Red Bull l’a ensuite placé directement face à Max Verstappen. Une situation qui avait fait souffrir plusieurs coéquipiers du Néerlandais au cours des dernières années, mais Hadjar est parvenu à conserver la confiance de l’équipe suffisamment tôt pour obtenir cette prolongation avant même la fin de la saison.

À Monaco, son week-end avait commencé de manière beaucoup plus compliquée avec une sortie de piste lors des essais libres. Isack Hadjar avait terminé dans le mur avant de rebondir au cours du week-end monégasque⁠.

Son retour attendu ce week-end à Bakou

Cette annonce intervient également au moment où Isack Hadjar s’apprête à retrouver sa Red Bull. Blessé au poignet pendant l’été, le Français a dû manquer plusieurs Grands Prix avant d’être autorisé à reprendre la compétition.

Il doit désormais effectuer son retour lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan à Bakou, où il retrouvera Max Verstappen dans l’autre monoplace Red Bull.

Liam Lawson, appelé pour assurer son remplacement pendant son absence, laisse donc de nouveau son baquet au Français.

Red Bull connaît déjà son duo pour 2027

Avec cette prolongation, Red Bull possède désormais son tandem pour la saison prochaine : Max Verstappen et Isack Hadjar. Le constructeur mise donc sur la continuité alors que la nouvelle réglementation technique introduite en 2026 a profondément modifié les monoplaces.

Pour Hadjar, cette confirmation représente surtout une étape supplémentaire dans une ascension particulièrement rapide. Deux ans après ses débuts en Formule 1, le Français est désormais assuré de disputer une nouvelle saison dans l’une des écuries les plus exposées du championnat, avec Max Verstappen comme coéquipier.