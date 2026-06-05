Grand Prix de Monaco : Leclerc frappe fort lors des essais libres, Hadjar dans le mur

Charles Leclerc a signé le meilleur temps de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Monaco. Le pilote Ferrari a bouclé son meilleur tour en 1’13’’978, confirmant d’entrée la bonne tenue de la Scuderia sur le tracé monégasque. Lewis Hamilton a complété le doublé Ferrari en terminant deuxième, tout près de son coéquipier. Les deux monoplaces rouges ont occupé les deux premières places à l’issue de la première heure de roulage.

Verstappen s’intercale devant les Mercedes

Derrière les Ferrari, Max Verstappen a pris la troisième place au volant de sa Red Bull. Le Néerlandais a devancé les Mercedes, pourtant bien placées durant la séance et visiblement dans le rythme sur ce circuit urbain. La hiérarchie de ces essais libres confirme la compétitivité de Ferrari à Monaco, où la puissance moteur compte moins que la motricité, la précision au freinage et la confiance dans les virages lents.

Hadjar provoque un drapeau rouge

La séance a été interrompue après une sortie de piste d’Isack Hadjar. Le pilote a violemment heurté le mur, entraînant l’apparition d’un drapeau rouge. L’accident a perturbé le déroulé de cette première séance et a coûté du temps de roulage aux équipes, dans une session déjà essentielle pour prendre ses repères sur un circuit aussi exigeant que Monaco.

Leclerc lance son week-end à domicile

Pour Charles Leclerc, ce meilleur temps constitue un départ idéal devant son public. Ferrari a placé ses deux voitures en tête, Verstappen reste en embuscade, et les Mercedes n’ont pas décroché. Le reste du week-end devra confirmer si cette domination initiale peut se transformer en pole position, puis en victoire…