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Grand Prix de Monaco : Leclerc frappe fort lors des essais libres, Hadjar dans le mur

5 juin 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
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Grand Prix de Monaco : Leclerc frappe fort lors des essais libres, Hadjar dans le mur

Charles Leclerc a signé le meilleur temps de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Monaco. Le pilote Ferrari a bouclé son meilleur tour en 1’13’’978, confirmant d’entrée la bonne tenue de la Scuderia sur le tracé monégasque. Lewis Hamilton a complété le doublé Ferrari en terminant deuxième, tout près de son coéquipier. Les deux monoplaces rouges ont occupé les deux premières places à l’issue de la première heure de roulage.

Verstappen s’intercale devant les Mercedes

Derrière les Ferrari, Max Verstappen a pris la troisième place au volant de sa Red Bull. Le Néerlandais a devancé les Mercedes, pourtant bien placées durant la séance et visiblement dans le rythme sur ce circuit urbain. La hiérarchie de ces essais libres confirme la compétitivité de Ferrari à Monaco, où la puissance moteur compte moins que la motricité, la précision au freinage et la confiance dans les virages lents.

Hadjar provoque un drapeau rouge

La séance a été interrompue après une sortie de piste d’Isack Hadjar. Le pilote a violemment heurté le mur, entraînant l’apparition d’un drapeau rouge. L’accident a perturbé le déroulé de cette première séance et a coûté du temps de roulage aux équipes, dans une session déjà essentielle pour prendre ses repères sur un circuit aussi exigeant que Monaco.

Leclerc lance son week-end à domicile

Pour Charles Leclerc, ce meilleur temps constitue un départ idéal devant son public. Ferrari a placé ses deux voitures en tête, Verstappen reste en embuscade, et les Mercedes n’ont pas décroché. Le reste du week-end devra confirmer si cette domination initiale peut se transformer en pole position, puis en victoire…

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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