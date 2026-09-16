F1 2027 : 24 Grands Prix, un record de 10 sprints et une première qui va faire parler à Monaco

La Formule 1 annonce un calendrier 2027 avec 24 Grands Prix et une augmentation des courses sprint à dix. Monaco accueillera pour la première fois un week-end sprint, modifiant la dynamique des qualifications. Le championnat s’ouvre à Bahreïn et se termine à Abu Dhabi, offrant une saison dense et innovante.

La Formule 1 a dévoilé son calendrier 2027. La saison comptera une nouvelle fois 24 Grands Prix, répartis dans 22 pays et sur cinq continents, mais avec une évolution importante : le nombre de courses sprint passera de six à dix. Et parmi les circuits choisis figure Monaco, où une course de 100 km sera organisée le samedi pour la première fois.

Le championnat débutera au Moyen-Orient, à Bahreïn, du 12 au 14 mars, et s’achèvera également dans la région, à Abu Dhabi, du 10 au 12 décembre. Avant le premier Grand Prix, les écuries se retrouveront déjà à Sakhir du 24 au 27 février pour quatre jours d’essais de présaison.

Monaco découvre le sprint

C’est probablement le choix qui fera le plus parler. Du 4 au 6 juin 2027, Monaco accueillera pour la première fois un week-end sprint. Le vendredi ne comportera ainsi qu’une seule séance d’essais libres avant les qualifications sprint. La course sprint aura lieu le samedi, avant les qualifications traditionnelles déterminant la grille du Grand Prix du dimanche.

Le choix est particulier sur un tracé où les dépassements restent notoirement difficiles. À Monaco, la position sur la grille joue un rôle considérable et les qualifications constituent souvent l’un des moments les plus spectaculaires du week-end. En 2027, les pilotes devront donc se livrer à deux exercices chronométrés décisifs dans les rues de Monte-Carlo.

Le circuit avait déjà connu plusieurs tentatives pour rendre la course plus animée ces dernières années. En 2025, deux arrêts aux stands avaient notamment été imposés. En 2026, le Grand Prix de Monaco avait offert une course mouvementée remportée par Kimi Antonelli, avant plusieurs rebondissements concernant le classement final.

La présence de Monaco au calendrier n’est en revanche pas menacée : la Principauté a prolongé son contrat avec la Formule 1 jusqu’en 2031.

Dix sprints au lieu de six

Bahreïn, l’Australie, le Japon, Monaco et Abu Dhabi organiseront tous leur premier sprint en 2027. Montréal, Silverstone, Monza, São Paulo et le Qatar complètent la sélection.

Cela donnera un début de saison particulièrement dense puisque trois des quatre premiers week-ends, Bahreïn, Melbourne et Suzuka, comprendront un sprint. La fin du championnat suivra la même logique avec deux week-ends sprint consécutifs au Qatar puis à Abu Dhabi.

Le format reste celui utilisé actuellement : une course d’environ 100 kilomètres, sans arrêt obligatoire, avec des points attribués aux huit premiers. Le vainqueur marque huit points, le deuxième sept, jusqu’à un point pour le huitième. Un week-end sprint ne comporte qu’une seule séance d’essais libres.

La Formule 1 justifie cette forte augmentation par l’intérêt du public pour ce format. Stefano Domenicali se félicite notamment de pouvoir « étendre les courses sprint à dix événements » et promet davantage d’action en piste.

Le Portugal et la Turquie font leur retour

Le calendrier 2027 marque aussi le retour de deux circuits absents depuis 2021. Portimão accueillera le Grand Prix du Portugal du 18 au 20 juin, deux semaines après Monaco. Istanbul Park retrouvera ensuite la F1 du 1er au 3 octobre, entre Bakou et Singapour. La manche turque reste soumise à l’homologation du circuit par la FIA.

En revanche, Zandvoort disparaît après avoir accueilli son dernier Grand Prix en 2026. Barcelone-Catalogne n’apparaît pas non plus au programme 2027, tandis que Madrid conserve le Grand Prix d’Espagne, du 10 au 12 septembre.

De Bahreïn à Abu Dhabi, neuf mois de championnat

Après Bahreïn du 12 au 14 mars, la F1 enchaînera avec l’Arabie saoudite du 19 au 21 mars. Melbourne suivra du 2 au 4 avril, puis Suzuka du 9 au 11 avril et Shanghai du 16 au 18 avril. Miami accueillera la sixième manche du 30 avril au 2 mai, avant Montréal du 21 au 23 mai.

Monaco ouvrira la partie européenne du 4 au 6 juin, suivi de Portimão du 18 au 20 juin. Silverstone recevra la F1 du 2 au 4 juillet, Spielberg du 9 au 11 juillet, Spa-Francorchamps du 23 au 25 juillet et Budapest du 30 juillet au 1er août.

Après la pause estivale, le championnat reprendra à Monza du 3 au 5 septembre. Le circuit italien accueillera lui aussi un sprint, un an après une édition 2026 marquée notamment par la première pole position de Pierre Gasly en Formule 1. Madrid suivra du 10 au 12 septembre, puis Bakou du 24 au 26 septembre.

Istanbul accueillera la F1 du 1er au 3 octobre, juste avant Singapour du 8 au 10 octobre. Le championnat traversera ensuite l’Atlantique pour Austin du 22 au 24 octobre, Mexico du 29 au 31 octobre et São Paulo du 5 au 7 novembre. Las Vegas sera organisé du 18 au 20 novembre.

Après une pause de deux semaines, la saison se terminera par deux week-ends sprint au Moyen-Orient : le Qatar du 3 au 5 décembre, puis Abu Dhabi du 10 au 12 décembre. Avec 24 Grands Prix et désormais dix sprints, la Formule 1 proposera en 2027 son programme de courses le plus dense depuis l’introduction du format sprint en 2021.