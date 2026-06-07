F1 – Kimi Antonelli s’impose à Monaco dans un Grand Prix complètement fou

Kimi Antonelli a remporté le Grand Prix de Monaco au terme d’une course longtemps maîtrisée, puis devenue totalement confuse dans les derniers tours. Le pilote Mercedes a signé dans les rues de la Principauté la première victoire de sa carrière à Monaco, devant Lewis Hamilton et Isack Hadjar, troisième sur la piste mais toujours sous la menace d’une pénalité après l’arrivée. Ce succès, son cinquième consécutif, permet à Antonelli de creuser encore l’écart au championnat. George Russell, son coéquipier chez Mercedes, a terminé hors des points après une fin de course plombée par les pénalités.

Antonelli seul devant après la panne de Verstappen

La course a basculé dès le départ. Max Verstappen, placé en première ligne aux côtés d’Antonelli, a été victime d’un problème mécanique immédiat. Le pilote Red Bull a dû rentrer au stand après le premier tour, laissant Antonelli seul aux commandes. L’Italien n’a ensuite jamais été réellement inquiété. Bien parti, propre dans son rythme et solide dans les relances, il a contrôlé la course jusqu’à une fin d’épreuve beaucoup plus agitée.

Drapeau rouge au 68e tour, deuxième départ arrêté

Le Grand Prix a été interrompu au 68e tour par un drapeau rouge, provoqué par un problème d’asphalte dans le dernier virage. La neutralisation a débouché sur un deuxième départ arrêté, à neuf tours de l’arrivée. Antonelli a conservé la tête au moment le plus délicat de l’après-midi. Malgré la pression du restart, le pilote Mercedes a résisté et a filé vers une victoire de prestige sur l’un des circuits les plus exigeants du calendrier.

Hamilton deuxième, Ferrari manque le double podium

Derrière Antonelli, Lewis Hamilton a pris la deuxième place au volant de sa Ferrari. La Scuderia pouvait espérer placer deux voitures sur le podium, mais Charles Leclerc a abandonné après être parti à la faute dans le dernier virage. Le Monégasque, touché par des problèmes de frein, a terminé dans le mur au moment d’une relance de course. Cette sortie faisait suite à une voiture de sécurité déclenchée après un accident de Lance Stroll dans ce même secteur.

Hadjar troisième, mais pas encore totalement fixé

Isack Hadjar a franchi la ligne en troisième position et s’est offert un podium sur la piste. Le Français restait toutefois sous la menace d’une pénalité pour une infraction commise sous régime de drapeau rouge. La fin de course a été marquée par une série de sanctions, notamment pour des excès de vitesse à l’entrée des stands. Ces pénalités ont largement modifié la hiérarchie dans le peloton.

Gasly septième, Ocon dixième

Pierre Gasly a pris la septième place avec Alpine, malgré deux pénalités de cinq secondes. Esteban Ocon, au volant de sa Haas, a profité du désordre général pour arracher le dernier point de la dixième place. George Russell a, lui, quitté la zone des points en fin d’épreuve. Le Britannique a été sanctionné pour excès de vitesse et n’a pas purgé correctement sa pénalité lors de son arrêt suivant. Il a ensuite dû effectuer un drive-through, qui l’a repoussé à la quatorzième place.

Monaco couronne Antonelli, la course laisse des dossiers ouverts

Antonelli quitte Monaco avec une victoire prestigieuse et une avance renforcée au championnat. Mercedes s’offre un succès important, mais la course laisse plusieurs points en suspens, notamment autour des pénalités distribuées en fin d’épreuve et de la situation d’Isack Hadjar après l’arrivée.