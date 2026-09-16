Carburants : face à la flambée des prix, Emmanuel Macron demande une mobilisation sur les approvisionnements

La hausse des prix des carburants, exacerbée par le conflit entre les États-Unis et l’Iran, entraîne des difficultés d'approvisionnement en France. Emmanuel Macron demande une mobilisation gouvernementale pour sécuriser les stocks et diversifier les sources d'approvisionnement, alors que des secteurs comme la pêche et le transport subissent une pression croissante.

La hausse des prix des carburants s’installe comme l’une des conséquences économiques les plus visibles du conflit entre les États-Unis et l’Iran. Alors que les cours du pétrole dépassent de nouveau les 100 dollars le baril dans un contexte de fortes perturbations des échanges au Moyen-Orient, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de renforcer son action sur l’approvisionnement et les prix. La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a fait état mercredi d’une « totale mobilisation » de l’exécutif après le Conseil des ministres.

L’objectif affiché est d’abord de sécuriser les volumes disponibles dans les prochaines semaines, notamment en diversifiant les approvisionnements auprès d’autres pays. Le gouvernement travaille également sur une éventuelle adaptation de certaines règles européennes afin d’offrir davantage de souplesse aux raffineries. Cette stratégie intervient alors que le marché mondial reste sous tension : selon l’Agence internationale de l’énergie, les perturbations liées au conflit pourraient réduire fortement l’offre mondiale de pétrole en 2026 et accélérer la consommation des stocks de produits raffinés.

Des tensions visibles dans certaines stations-service

En France, le gouvernement assure qu’il ne s’agit pas d’une pénurie généralisée, mais reconnaît l’existence de difficultés locales. Selon Maud Bregeon, environ 10 % des stations-service rencontrent actuellement un problème sur au moins un type de carburant. Cette situation intervient alors que les prix ont fortement progressé et que les automobilistes sont directement exposés à la hausse des cotations internationales.

La France dispose toutefois de mécanismes permettant de renforcer temporairement l’offre. Lors d’une précédente phase de tension liée au conflit au Moyen-Orient, le gouvernement avait notamment demandé aux raffineurs d’augmenter leur production et mobilisé des stocks stratégiques. La France dispose par ailleurs d’un système de stocks de sécurité destiné à garantir la continuité de l’approvisionnement en cas de perturbation majeure.

Pêcheurs, transporteurs et distributeurs sous pression

La flambée des prix touche particulièrement les secteurs dont l’activité dépend directement du gazole. Les pêcheurs font partie des professions les plus exposées : le gouvernement avait déjà mis en place des dispositifs de soutien à leur trésorerie lors des premières tensions sur les carburants en 2026. Les transporteurs et certaines entreprises fortement consommatrices de carburant sont également confrontés à une hausse rapide de leurs coûts, avec des capacités variables pour la répercuter sur leurs clients.

La pression commence aussi à se traduire dans la rue. Une centaine de pêcheurs ont ainsi bloqué mercredi le dépôt pétrolier de Frontignan, dans l’Hérault, pour protester contre l’envolée du prix du carburant. Pour l’exécutif, l’enjeu des prochaines semaines sera donc double : éviter que les difficultés d’approvisionnement ne s’étendent et limiter l’impact de la hausse du pétrole sur les ménages et les entreprises. Le gouvernement dispose déjà de plusieurs leviers, mais leur efficacité dépendra en grande partie de l’évolution du conflit et du retour à une circulation plus normale des produits pétroliers sur les marchés internationaux.