Présidentielle 2027 : François Ruffin et Dominique de Villepin ouvrent la porte à un rapprochement

François Ruffin et Dominique de Villepin explorent la possibilité d'une collaboration politique lors d'un débat, affichant des convergences sur divers sujets, notamment l'industrie et le climat. Bien qu'ils souhaitent empêcher une victoire du Rassemblement national en 2027, Ruffin rejette une alliance avec certains figures politiques, tandis que Villepin se dit prêt à renoncer à ses propres ambitions.

François Ruffin et Dominique de Villepin pourraient-ils faire un bout de chemin ensemble ? Lors d’un débat organisé mercredi soir par Libération et diffusé sur BFM2, les deux hommes ont assumé plusieurs convergences politiques. « On se renifle », a même lancé le député de la Somme, tandis que l’ancien Premier ministre s’est dit prêt à travailler avec lui.

Interrogé sur la possibilité d’une collaboration, Dominique de Villepin a répondu positivement, estimant qu’« il n’y a pas de politique sans capacité à réconcilier ». François Ruffin s’est montré plus prudent : « Je ne sais pas si on peut déjà préparer le Pacs, mais disons qu’on se renifle. » Il estime cependant qu’ils partagent « un diagnostic » et plusieurs « horizons communs », notamment sur l’industrie, la démographie et le climat.

Villepin prêt à « sacrifier » ses ambitions

Les deux hommes ont aussi affiché leur volonté d’empêcher une victoire du Rassemblement national en 2027. Dominique de Villepin s’est même dit prêt à renoncer à ses ambitions personnelles si cela devenait nécessaire. « Il n’y a pas de grandeur sans renoncement. Il n’y a pas d’histoire sans sacrifice », a-t-il affirmé, assurant pouvoir « sacrifier toutes [ses] ambitions ».

Le rapprochement trouve également ses limites. François Ruffin a clairement exclu de participer à une alliance comprenant Gabriel Attal ou Édouard Philippe : « Si vous mettez Gabriel Attal ou Édouard Philippe autour de la table, moi, je ne suis plus là. » Dominique de Villepin lui a immédiatement répondu : « Moi non plus », après avoir lui-même critiqué Philippe, Attal et Bruno Retailleau pour leur évolution sur plusieurs sujets régaliens.

Au cours de leurs deux heures d’échanges, Ruffin et Villepin ont également affiché des convergences sur la réindustrialisation, le rôle de l’État, la politique étrangère et la nécessité d’une immigration de travail maîtrisée. Une alliance reste encore très hypothétique, mais cette première rencontre publique fait émerger l’idée d’un possible rapprochement entre deux candidatures qui cherchent chacune à dépasser les frontières politiques traditionnelles.