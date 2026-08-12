Deux-Sèvres : deux ans ferme pour un ouvrier qui a provoqué onze incendies

Un ouvrier agricole de 45 ans est condamné à trois ans de prison, dont deux ans ferme, pour avoir provoqué onze incendies dans les Deux-Sèvres et le Maine-et-Loire. Bien que son état dépressif ait été pris en compte, le tribunal a voulu envoyer un message fort face à la gravité de ses actes.

Le tribunal de Niort a condamné lundi un ouvrier agricole de 45 ans à trois ans de prison, dont un avec sursis, pour avoir provoqué onze départs de feu dans les Deux-Sèvres et le Maine-et-Loire. L’homme a utilisé un chalumeau pour déclencher ces incendies, qui n’ont heureusement fait aucune victime. La procureure a présenté le prévenu comme un incendiaire souffrant d’une pathologie dépressive, un profil qui explique en partie la nature et la répétition de ses actes.

Des voix et un chalumeau

Face aux magistrats, l’accusé a évoqué un ras-le-bol diffus, des visions et des voix qui lui auraient ordonné de mettre le feu. Ces justifications ont été prises en compte dans le cadre de l’évaluation psychiatrique, sans pour autant atténuer la gravité des faits reprochés. Les incendies, commis volontairement, auraient pu avoir des conséquences bien plus dramatiques.

La peine prononcée traduit la volonté du tribunal de sanctionner fermement ces actes tout en tenant compte de la fragilité psychologique de leur auteur. L’homme devra purger deux années en prison ferme, une sanction qui marque la fin d’une série d’incendies qui avait inquiété les habitants de la région.