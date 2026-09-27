Français de l’étranger : LFI manque un siège à trois voix près

La France insoumise échoue à faire élire Martha Peciña, manquant de trois voix un siège au Sénat pour les Français de l’étranger. Cet échec suscite une polémique à gauche, avec Manuel Bompard critiquant les écologistes pour leur refus d'une liste commune. Mélanie Vogel est réélue, et Marie-Ange Rousselot fait son entrée.

La France insoumise échoue de très peu à faire élire Martha Peciña parmi les sénateurs représentant les Français établis hors de France. Selon les résultats rapportés ce dimanche soir, trois voix lui ont manqué pour obtenir un siège.

Cet échec a provoqué une polémique à gauche. Manuel Bompard reproche aux écologistes d’avoir refusé une liste commune, estimant qu’un accord aurait permis d’obtenir un élu supplémentaire. Il s’agit de son analyse politique du résultat.

L’écologiste Mélanie Vogel est, elle, réélue. L’ancienne députée Renaissance Marie-Ange Rousselot fait également son entrée au Sénat pour représenter les Français de l’étranger.