La France insoumise échoue de très peu à faire élire Martha Peciña parmi les sénateurs représentant les Français établis hors de France. Selon les résultats rapportés ce dimanche soir, trois voix lui ont manqué pour obtenir un siège.
Cet échec a provoqué une polémique à gauche. Manuel Bompard reproche aux écologistes d’avoir refusé une liste commune, estimant qu’un accord aurait permis d’obtenir un élu supplémentaire. Il s’agit de son analyse politique du résultat.
L’écologiste Mélanie Vogel est, elle, réélue. L’ancienne députée Renaissance Marie-Ange Rousselot fait également son entrée au Sénat pour représenter les Français de l’étranger.
Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.
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