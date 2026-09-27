Entrevue POLITIQUE

Bouches-du-Rhône : Marie-Pierre Callet et Fabien Bravi élus sénateurs RN

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Bouches-du-Rhône : Marie-Pierre Callet et Fabien Bravi élus sénateurs RN
Bouches-du-Rhône : Marie-Pierre Callet et Fabien Bravi élus sénateurs RN

Le RN et ses alliés remportent deux des huit sièges sénatoriaux des Bouches-du-Rhône. La liste menée par Marie-Pierre Callet a obtenu 685 voix, soit 18,88 % des suffrages exprimés. Marie-Pierre Callet et Fabien Bravi sont élus.

La liste d’union de la gauche menée par Jérémy Bacchi arrive en tête et décroche trois sièges. Celle de Brigitte Devésa en obtient deux, permettant notamment à Renaud Muselier d’entrer au Sénat. Valérie Boyer conserve également son siège.

Le département envoie ainsi au Palais du Luxembourg des élus issus de quatre listes différentes. Pour le RN, ces deux sièges ont pesé dans la possibilité de constituer un groupe national.

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