Bouches-du-Rhône : Marie-Pierre Callet et Fabien Bravi élus sénateurs RN

Les élections sénatoriales des Bouches-du-Rhône voient le RN remporter deux sièges avec Marie-Pierre Callet et Fabien Bravi. La liste d'union de la gauche, menée par Jérémy Bacchi, obtient trois sièges, tandis que d'autres listes rassemblent également des élus, diversifiant ainsi la représentation au Sénat.

Le RN et ses alliés remportent deux des huit sièges sénatoriaux des Bouches-du-Rhône. La liste menée par Marie-Pierre Callet a obtenu 685 voix, soit 18,88 % des suffrages exprimés. Marie-Pierre Callet et Fabien Bravi sont élus.

La liste d’union de la gauche menée par Jérémy Bacchi arrive en tête et décroche trois sièges. Celle de Brigitte Devésa en obtient deux, permettant notamment à Renaud Muselier d’entrer au Sénat. Valérie Boyer conserve également son siège.

Le département envoie ainsi au Palais du Luxembourg des élus issus de quatre listes différentes. Pour le RN, ces deux sièges ont pesé dans la possibilité de constituer un groupe national.