Sénat : Jean-Baptiste Lemoyne pressenti face à Xavier Iacovelli pour prendre la tête du groupe macroniste

À l'issue des élections sénatoriales, le groupe RDPI du camp présidentiel se prépare à élire son nouveau président. Xavier Iacovelli se présente comme candidat, tandis que Jean-Baptiste Lemoyne, fraîchement réélu, est évoqué comme potentiel challenger. Ce contexte délicat met en lumière la fragilité de l'implantation sénatoriale de Renaissance.

À peine les élections sénatoriales terminées, une nouvelle bataille s’ouvre au sein du camp présidentiel. Les membres du groupe RDPI doivent choisir leur nouveau président mercredi 30 septembre, après un scrutin qui a réduit leurs effectifs et confirmé la fragilité de l’implantation sénatoriale de Renaissance.

Le sénateur des Hauts-de-Seine Xavier Iacovelli est candidat à la présidence du groupe. Face à lui, le nom de Jean-Baptiste Lemoyne circule avec insistance.

L’ancien secrétaire d’État d’Emmanuel Macron vient d’être réélu sénateur de l’Yonne dès le premier tour des élections du 27 septembre.

Jean-Baptiste Lemoyne n’a toutefois pas encore officiellement déclaré sa candidature. Il est à ce stade présenté comme un candidat possible, et non comme un adversaire officiellement engagé face à Xavier Iacovelli.

Un groupe RDPI affaibli mais toujours debout

L’élection interne se déroule dans un contexte délicat pour le groupe présidentiel.

Créé pour accompagner l’arrivée d’Emmanuel Macron au pouvoir, le RDPI comptait encore 19 sénateurs avant le renouvellement. À l’issue des élections, son effectif devrait se situer autour de 15 membres, même si la composition définitive reste dépendante des derniers rattachements.

Le risque d’une disparition pure et simple du groupe semble donc écarté, mais son poids politique diminue.

La bataille pour sa présidence aura dès lors un double enjeu : organiser la succession à sa tête et empêcher de nouveaux départs vers d’autres formations du bloc central.

Les élus ultramarins au centre des équilibres

La particularité du RDPI réside également dans sa composition. Aux côtés des sénateurs Renaissance siègent plusieurs élus ultramarins dont les positions ne correspondent pas nécessairement à celles du parti présidentiel sur tous les sujets.

Le futur président devra donc maintenir cette coalition interne tout en définissant la place du groupe dans une majorité sénatoriale dominée par la droite et le centre.

La concurrence d’Horizons et du groupe Les Indépendants constitue un autre défi. Le parti d’Édouard Philippe progresse au Sénat et plusieurs élus du bloc central peuvent encore modifier leur rattachement dans les prochains jours.

L’élection du président du RDPI est programmée mercredi 30 septembre à 16 heures. D’ici là, la candidature éventuelle de Jean-Baptiste Lemoyne et les choix des derniers sénateurs non rattachés devraient déterminer les contours de cette recomposition du camp macroniste au Palais du Luxembourg.