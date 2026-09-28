Finistère : Philippe Paul battu, Forough Dadkhah et Patrick Leclerc entrent au Sénat

Le sénateur sortant Philippe Paul perd son siège dans le Finistère. Sa liste a obtenu 240 voix, soit 10,37 % des suffrages exprimés, sans remporter l’un des quatre mandats à pourvoir.

La liste de Michel Canévet arrive en tête et fait réélire Michel Canévet et Nadège Havet. Les deux autres sièges reviennent à Forough Dadkhah, candidate d’une liste d’union de la gauche, et à Patrick Leclerc, tête d’une liste divers droite.

Le scrutin renouvelle donc la moitié de la délégation finistérienne au Sénat. Il sanctionne aussi la concurrence entre plusieurs listes de droite, dont celle du sortant Philippe Paul.